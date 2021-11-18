В США за текущий год от передозировки наркотиками скончались по меньшей мере 100 тысяч человек. Это рекордный показатель за всю историю страны.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные Федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Как пишет агентство, смертность от передозировки росла в течение более 20 лет, за последние два года она ускорилась и, согласно новым данным, за последний год выросла почти на 30%. С мая 2020 года по апрель 2021 года от передозировки наркотиков умерли 100 300 американцев.

Число погибших наркоманов с 2020 года выросло во всех штатах, кроме четырех: Делавэра, Нью-Гэмпшира, Нью-Джерси и Южной Дакоты. Штатами с наибольшим приростом смертей стали Вермонт (70%), Западная Вирджиния (62%) и Кентукки (55%).

Передозировка наркотиков теперь превышает смертность от автокатастроф, огнестрельных ранений и даже гриппа и пневмонии. Число жертв наркотиков приблизилось к умершим от диабета - седьмой по частоте причины смерти в стране.

Американский президент Джо Байден назвал этот показатель "трагической вехой".

"Это неприемлемо и требует беспрецедентной реакции", - заявил глава офиса Национальной политики контроля над наркотиками доктор Рахул Гупта.

По мнению экспертов, основными причинами смерти от передозировки стали незаконные поставки обезболивающего наркотического препарата фентанила и пандемия COVID-19, вследствие которой многие потребители наркотиков оказались в социальной изоляции и не смогли получить лечение или другую поддержку.

СМИ часто пишут о смерти от наркотиков знаменитых американцев. Так, весной от передозировки скончался американский рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX.

А в сентябре не стало актера Майкла Уильямса, сыгравшего роль Омара Литтла в сериале "Прослушка". Он тоже перебрал с наркотиками.