Дизайнеры предложили превратить Майдан в пикниковую зону, а Крещатик - в реку. Фото проекта
Дизайнеры сделали визуализацию того, как бы мог выглядеть центр Киева, если освободить от коллектора подземную реку Крещатик и обустроить в самом центре столицы пешеходную зону.
Об этом рассказала основательница и руководительница общественной организации "Город-сад" Евгения Кулеба на своей странице в Facebook.
"Виктор Билоус и Zemlia Studio обнародовали на Вehance концепцию "Восстановление реки Крещатик"", - рассказала она.
Авторы предлагают превратить проезжую часть Крещатика в реку, а пешеходную - в зеленую зону для отдыха горожан. Майдан Незалежности в проекте предлагают превратить в пикниковую зону. Проездной частью предлагается сделать пять полос со стороны Главпочтамта.
"В общей сложности в Киеве свыше 60 подземных рек. Если восстановить хотя бы часть, можно превратить столицу в современный, уникальный город.
Киев с водоемами, зелеными зонами – это же о городе, где живут счастливые люди. Не так ли?" - написала Кулеба.
Напомним, киевские дизайнеры сделали проект Вокзальной площади столицы.
Также сообщалось, что КГГА переутвердила проект реконструкции Шулявского моста.