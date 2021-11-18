Дизайнеры сделали визуализацию того, как бы мог выглядеть центр Киева, если освободить от коллектора подземную реку Крещатик и обустроить в самом центре столицы пешеходную зону.

Об этом рассказала основательница и руководительница общественной организации "Город-сад" Евгения Кулеба на своей странице в Facebook.

"Виктор Билоус и Zemlia Studio обнародовали на Вehance концепцию "Восстановление реки Крещатик"", - рассказала она.

Авторы предлагают превратить проезжую часть Крещатика в реку, а пешеходную - в зеленую зону для отдыха горожан. Майдан Незалежности в проекте предлагают превратить в пикниковую зону. Проездной частью предлагается сделать пять полос со стороны Главпочтамта.

"В общей сложности в Киеве свыше 60 подземных рек. Если восстановить хотя бы часть, можно превратить столицу в современный, уникальный город.

Киев с водоемами, зелеными зонами – это же о городе, где живут счастливые люди. Не так ли?" - написала Кулеба.

Напомним, киевские дизайнеры сделали проект Вокзальной площади столицы.

Также сообщалось, что КГГА переутвердила проект реконструкции Шулявского моста.