Под Киевом полиция задержала двоих бандитов, которые ворвались в домовладение на Крюковщине и пытали хозяйку дома и ее дочь, требуя ценности и сбережения. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Инцидент произошел 16 ноября в 4:30 утра. В частный дом проникли трое мужчин в балаклавах. Злодеи принялись требовать деньги у находящихся в доме женщин. Шум разбудил хозяина дома, который оценив обстановку, не растерялся и произвел несколько выстрелов из зарегистрированного травматического оружия в сторону злоумышленников. Одного из них он ранил в ногу. и ранил одного из нападавших в ногу.

Бандиты выбежали из дома и скрылись в неизвестном направлении, прихватив ювелирные украшения. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и кинологи.

Младший инспектор-кинолог Николай Вдовенко совместно с .напарником Некстом менее чем через час разыскали раненого злоумышленника. Им оказался 37-летний выходец из Турции.

В тот же день на съемной квартире задержали и второго разбойника, выходца из Казахстана. Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители разыскивают третьего фигуранта и проверяют причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области банда разбойников похитила бриллиант стоимостью $300 тысяч.

Также мы сообщали, что под Киевом разбойники с ножом напали на пожилого пасечника, который приехал за ульями.