Больше года потребовалось Конституционному суду для того, чтобы определиться - открывать или нет производство по обращению нардепов насчет конституционности принятого в феврале 2014 года Закона об амнистии участников Майдана. ВСУ решил не открывать.

Об этом сообщила нардеп Ольга Совгиря.

Упомянутый закон выводил из под уголовного преследования за совершенные ими преступления лиц, участвовавших в Майдане.

Этот закон уже давно многие критиковали за его неконституционность. Ведь фактически создавалась каста неприкасаемых. При том, что другую сторону противостояния - силовиков, никто не амнистировал и амнистировать не собирается. Наоборот - дела против них активизируются.

Поэтому 50 депутатов (преимущественно от ОПЗЖ) и обратились в июне 2020 года в Конституционный суд (подробнее читайте здесь).

Но КСУ не решился даже начать рассматривать это обращение. И, накануне очередной годовщины Майдана, отказал в открытии производства.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 50 народных депутатов Украины, в частности вся фракция "Опозиционной платформы За жизнь" (ОПЗЖ), направили представление в Конституционный суд Украины (КСУ) относительно соответствия Конституции закона об амнистии участников протестов на Майдане в 2013-2014 годах.