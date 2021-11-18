В пятницу, 19 ноября, произойдет частное затмение Луны, которое станет самым продолжительным в истории за последние 600 лет. Его длительность составит 3,5 часа.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Московского планетария в четверг, 18 ноября.

Лунное затмение можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока.

"Частное теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 мск до 13:48 мск). Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века. Его можно назвать "почти полным" лунным затмением, так как почти вся Луна зайдет в тень Земли. Большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок", - говорится в сообщении пресс-службы планетария.

Когда Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, это астрономическое явление называют полным затмением. Если же она погружается в тень нашей планеты не до конца, речь идет о частном теневом затмении.

В планетарии добавили, что Луна в ходе своего движения по орбите пройдет через южную часть земной тени. В тень Земли в 12:04 мск погрузятся 0,97 лунного диска.

В планетарии сообщили о частном лунном затмении. Источник: Facebook/Московский планетарий

Ранее "Страна" сообщала, что житель Дружковки Донецкой области Сергей Чабар сфотографировал комету Neowise (C/2020 F3), пролетавшую рядом с Землей. Астрономы назвали это событие самым большим за последнее десятилетие.

Также мы писали, что на первой известной науке межзвездной комете - комете Борисова - нашли много замороженного угарного газа. Это говорит о том, что комета образовалась во внешней части протопланетного диска, в составе которого было много углерода.