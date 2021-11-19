Вокруг крупного металлургического предприятия "АселорМиттал Кривой Рог" (в прошлом - "Криворожсталь") разворачивается новый скандал.

СБУ вручила подозрение одному из топ-менеджеров предприятия. У него дома провели обыск.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, речь идет о финансовом директоре-главном бухгалтере "АселорМиттал Кривой Рог". Эту должность занимает Сергей Пличко. Информацию нам подтвердил источник, близкий к предприятию.

Ранее пошли слухи, что под колпак СБУ попал генеральный директор "АселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо. По итогу они не подтвердились, но дыма без огня не бывает. Как сообщил наш источник, к гендиректору у СБУ тоже могут быть вопросы.

Пличко шьют уклонение от налогов.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, с 2017 по 2019 годы он вносил в официальные документы - декларации по рентной плате за недропользование по "Валявкинскому" и "Новокриворожскому" месторождениям заведомо неправдивые данные по начислению ренты. Но на самом деле история еще более давняя - с 2014 по 2019 годы было уклонение от уплаты ренты на сумму более 2,2 млрд гривен.

Как говорит нам наш источник, Пличка подозревают также в даче взяток должностным лицам - чтобы они закрывали глаза на неправильные платежки по ренте.

"АселорМиттал Кривой Рог" уже вышел с заявлением, в котором говорится, что они давно судятся по налогам. А 4 ноября этого года Днепровский окружной суд принял решение в пользу компании. Кроме того, на предприятии удивляются, что налоговыми делами занимаются не фискалы, а СБУ.

Есть также заявление профсоюза "АселорМиттал Кривой Рог". В нем говорится, что сейчас под угрозой - работа предприятия и сохранение рабочих мест.

Отметим, что "АселорМиттал Кривой Рог" попадает в поле зрения правоохранителей и контролеров уже не первый раз. После прихода к власти Зе-команды давление на предприятие заметно усилилось.

Впрочем, тогда все удавалось "порешать". Как говорит наш источник, владелец компании Лакшми Миттал вхож в ОП, поэтому в случае очередного ЧП идет прямо туда.

"Скорее всего, так будет и в этот раз, отделаются, максимум, штрафом. Ну и понятное дело, занесут куда надо", - отмечает наш источник.

Но на самом деле не все так просто. Вокруг криворожских месторождений железной руды переплелось много интересов.

Разбирались, что на самом деле происходит вокруг криворожского гиганта.

Экологический шлейф и миллиард долларов "как -нибудь потом"

"АселорМиттал Кривой Рог" за последние пару лет уже несколько лет попадало в громкие скандалы.

Летом 2019 года на предприятии прошли масштабные обыски СБУ, были изъяты документы и оборудование. Компанию обвиняли в экоциде - отравлении воздуха и воды и экологической катастрофе на родине президента Зеленского. Сам Зеленский как раз накануне, раскритиковал предприятие за невыполнение обязательств по улучшению экологии в городе.

Поэтому последующие обыски СБУ все восприняли как прямое поручение президента.

В компании тогда заявили, что имеют все необходимые разрешительные документы и прошли экологические проверки.

"Мы подтвердили нашу готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняли участие в обсуждении плана дальнейших действий по улучшению состоянию окружающей среды с представителями офиса президента", - заявил тогда и.о гендиректора предприятия Александр Иванов.

Также компания обратилась в посольства стран Большой семерки, Европейскую бизнес-ассоциацию, Американскую торговую палату и профильные металлургические организации с просьбой помочь "обеспечить конструктивное сотрудничество международного бизнеса и власти".

На что глава СБУ Иван Баканов сказал, что расследование о загрязнении заводом окружающей среды идет в рамках закона.

"Я сам родом из Кривого Рога и хорошо знаю, какая ситуация в нашем городе. Почти нет семей в городе Кривой Рог, которые вопросы онкологии обошли стороной", - отметил Баканов.

Оборудование завода проверяли на излучения - якобы, именно оно больше всего бьет по здоровью горожан.

Также в СМИ тогда появилась масса публикаций о том, как металлургический гигант убивает жителей Кривого Рога - грязное производство, якобы, спровоцировало резкий рост случаев онкологии.

Эта история стоила предприятию немалых денег. В итоге они договорились с ОП, что потратят 400 млн гривен на новый онкоцентр и будут тратить деньги на лекарства.

Об этом Зеленский отчитался на пресс-марафоне с журналистами.

"За 400 млн они должны построить онкоцентр и помогать лечить людей", - сказал президент, добавив, что компания также должна будет вкладывать деньги, которые выводила как дивиденды, в лекарства против онкологии.

Но, несмотря на договоренности с ОП, на "АселорМиттал Кривой Рог" было еще несколько заходов СБУ. В частности, в сентябре 2019 года представители Службы безопасности осматривали объекты коксохимического производства, а буквально через пару дней пришли проверять агломерационную фабрику метпроизводства.

На онкоклинике социальные обязательства предприятия не закончились.

В апреле этого года Лакшми Миттал, встречаясь с Зеленским, пообещал инвестировать в различные проекты миллиард долларов. Часть денег вложат в модернизацию производства (улучшение газоочистительного оборудования), часть в проекты для города.

Но, что интересно, в недавнем интервью гендиректор предприятия заявил, что миллиард будет не прямо сейчас, а с 2023 года, а еще вероятнее - с 2024 по 2028 годы.

То есть, деньги на родной город президента металлурге обещают уже после того, как истечет срок его пребывания во власти.

"Мы инвестируем заработанные средства. Бизнес должен себя окупать. Следовательно, мы составляем планы инвестиций на основе выручки, которую мы прогнозируем. Большие проекты, которые реализуются сейчас, - это большой отток средств. И только после того, как мы закончим эти проекты, у нас появился возможность начинать новые. Чистая математика", - пояснил Мауро Лонгобардо.

Некоторые эксперты расценили эти слова как попытку предприятия "спрыгнуть", и не выполнять обещания, данные Зеленскому. И не исключают, что нынешний наезд СБУ может быть банальной местью гаранта.

Но вернемся к скандалам, в которые попадала компания "АселорМиттал Кривой Рог". Экология - это лишь вершина айсберга.

Дела по налогам и ренте

Еще одно громкое дело, которое раскручивали против металлургов - об уклонении от уплаты налогов, в частности, ренты.

По нему правоохранители работали в прошлом году. Но на предприятии все обвинения отрицали и пошли за защитой в суды. 4 ноября компания получила решение Днепровского админсуда в свою пользу - все обвинения с них сняли, - говорится в заявлении "АселорМиттал Кривой Рог". "Налоговые органы имеют 30 дней на обжалование решения суда", - добавили в компании. Этот срок еще не истек, но на предприятие снова нагрянуло СБУ.

Как говорится в заявлении Офиса генпрокурора, финансовому директору-главному бухгалтеру сообщили о подозрении в служебной подделке и намеренном уклонении от уплаты налогов (часть 1 ст 366 и часть 3 статьи 212 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый с мая 2017 по апрель 2019 годов внес в официальные документы -декларации по рентной плате за пользование недрами "Валявкинское" и "Новокриворожское" заведомо ложные ведомости по начислению ренты. Также вменяется нарушение налогового законодательства с декабря 2014 по март 2019 года по ренте - бюджет недополучил более 2,2 млрд гривен.

Эти убытки подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы и экономической экспертизы Национального научного центра "Институт судебных экспертиз имени Бокариуса" Минюста.

"То есть, это отголоски прежнего дела по налогам", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отметил, что, так как по прежнему делу есть оправдательное решение суда, то шансов у правоохранителей тут мало.

Но не исключено, что будут раскручивать новые факты. В частности, как говорит наш источник, речь идет о подозрении в даче взяток должностным лицам, чтобы те не заметили слишком низких сумм по ренте.

В "АселорМиттал Кривой Рог" все обвинения отметают. Там заявили, что в течение последних нескольких лет правоохранители и контролирующие органы забрасывают их надуманными обвинениями, ни одно из которых пока не было подтверждено судом.

"СБУ обвиняет "АрселорМиттал Кривой Рог" в неполной выплате рентной платы за пользование недрами в 2015-2019 годах. Дело остается не закрытым с октября 2020 года. Компания всегда отвергала эти обвинения и интересовалась, почему налоговый спор расследует СБУ, а не Государственная фискальная служба.

"АрселорМиттал Кривой Рог" оспаривает необоснованные обвинения, послужившие основанием для данного уголовного дела. Еще 4 ноября 2021 года Днепропетровский окружной административный суд вынес решение в пользу компании, сняв все обвинения. У налоговых органов есть 30 дней на обжалование решения суда.

Учитывая, что на данный момент к компании нет вопросов по этому спору, "АрселорМиттал Кривой Рог" не может понять, на каких основаниях состоялся сегодняшний обыск", - говорится в заявлении предприятия.

Последний налет СБУ там считают очередным примером "необоснованной враждебности к международной компании, которая уже инвестировала в экономику Украины 10 млрд долларов".

Месть Зеленского или попытка сбить денег

В профильной среде обсуждают несколько версий наездов на "АселорМиттал Кривой Рог".

Первая, как мы уже писали выше, - личная "месть" Зеленского. Которого металлурги, несмотря на обещания вкладываться в Кривой Рог подвели - инвестиции идут не так быстро, как рассчитывал Зеленский.

Вторая - банально сбить денег. Ее нам озвучило сразу несколько экспертов.

"Это чистое вымогательство", - считает Кравец.

"Лакшми (Миттал - Ред.) занесет Зеленскому, и все будет хорошо. Для Аселора это постоянная история, они шестеркам не платят только первым лицам", - говорит наш источник, хорошо знакомый с ситуацией на предприятии. Впрочем, если нынешнее дело связано с "местью Зеленского", речь может идти об очень больших деньгах", - говорят эксперты.