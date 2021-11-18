Ежегодно в третий четверг ноября весь мир отмечает Международный день отказа от курения. Его главная цель – способствовать уменьшению табачной зависимости. В связи с этой датой Минздрав привел печальную статистику о пагубном влиянии табака на здоровье.

Данные появились в Фейсбуке ведомства.

Табакокурение влечет каждый пятый случай смерти людей старше 35 лет и ежегодно убивает более 8 миллионов человек по всему миру. Причем более семи из них – это активные курильщики, а почти 1,2 миллиона – пассивные.

Около половины детей на планете регулярно вдыхают загрязненный табачным дымом воздух в общественных местах, а 65 000 умирают ежегодно от болезней, связанных с пассивным курением. Ученые отмечают, что курение в два раза опаснее для растущего организма, чем для взрослого. Смертельной дозой для взрослого человека считается одна пачка сигарет, выкуренная сразу, а для подростков – полпачки. Начавшие курить до 15 лет в пять раз чаще умирают от рака легких.

Распространение курения среди украинских подростков 13-15 лет вызывает серьезную обеспокоенность, ведь курит каждый пятый из них.

В Минздраве рассказали, являются ли электронные сигареты безопасной альтернативой.

Поскольку в Украине рынок электронных сигарет законодательно не урегулирован, украинцы потребляют товар, который не прошел проверки и не имеет сертификатов соответствия. Кроме того, жидкости для электронных сигарет не маркированы, поэтому определить их состав очень сложно.

Уже доказано, что курение электронных сигарет повышает риски возникновения хронических болезней, рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку эта продукция содержит тяжелые металлы и канцерогены.

Курение пагубно влияет и на больных COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, вызванными курением, имеют более высокий риск развития тяжелых симптомов коронавирусной болезни. Курение - фактор риска любой инфекции нижних дыхательных путей, а COVID-19 поражает в первую очередь дыхательную систему человека.

Потребители электронных устройств для курения также могут подвергнуться осложненному течению COVID-19, так как вейпы, электронные сигареты и устройства для нагрева табака вредят дыхательной и иммунной системам.

Лучший способ избежать рисков – отказаться от курения. Бросившие курить в возрасте от 30-35 лет имеют такую ​​же продолжительность жизни, как и те, кто никогда не пробовал сигареты.

Ранее "Страна" рассказывала, что после второй прививки от коронавируса у курящих уровень антител падает быстрее, чем у некурящих.

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