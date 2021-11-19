Киев уже официально включился в "нарратив" американцев о том, что Россия готовит скорое вторжение в Украину.

Если еще пару недель назад "скопление российских войск на границе" опровергали, а то и вовсе называли дезинформацией Кремля - то теперь обстановку наоборот нагнетают. И даже выдвигают предполагаемые даты нападения.

Вся эта риторика поражает при этом своей неконкретностью. Никто не говорит о том, где именно идет концентрация войск и каких (в отличие от ситуации весны). Но при этом украинские власти "твердо знают", что вторжение готовится сразу после "дестабилизации", которую РФ якобы готовит внутри Украины.

Ровно пять лет назад аналогичная ситуация уже была - при Порошенко в ноябре 2016 года спецслужбы заявляли, что Россия готовит в Украине "план Шатун". Где любые протесты и внутриэлитные игры против президента объявлялись происками Кремля.

Но нынешняя ситуация отличается внешним фактором - напряженности, которую раскручивают американцы, убеждая Европу, что "Путин нападет".

Что происходит и чего ждать - разбиралась "Страна".

От разведки до "ломов" Офиса президента

Еще в конце прошлой недели украинские официальные спикеры начали подключаться к теме "вторжения России". Подняли ее замглавы Офиса президента Машовец и советник Ермака Арестович.

Они заявили, что у границ Украины держится крупная группировка российских войск, а уровень угрозы их применения - такой же, как в 2014 году.

Параллельно замсекретаря СНБО Демченко подошел к проблеме с другой стороны и заявил, что Россия сначала дестабилизирует Украины, вызовет процессы "фрагментации" - то есть распада и локальных мятежей - и уже тогда применит военную силу.

Правда, тот же Арестович уже на днях предрек, что Россия нападет на католическое рождество, когда Запад будет отмечать праздник и поэтому не сможет дать адекватный ответ.

А вчера замминистра обороны Анна Маляр заявила о том, что прогнозы Запада по Украине подтверждаются, и риск "дестабилизации" этой зимой крайне велик.

Появление в уравнении чиновника Минобороны сразу подняло статус алармизма на новый уровень - ведь все же Арестович это не слишком серьезно (хотя он и говорит лишь то, что ему позволяют в Офисе президента).

Но дальше подключилась еще более тяжелая артиллерия: глава ГУР Кирилл Буданов. Он сейчас в США, куда поехал на пару с министром обороны Алексеем Резниковым.

"Только что я закончил встречу в Пентагоне со своим коллегой. Мы обменялись информацией, обменялись мыслями. Наши мысли полностью совпадают. Идет масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации", – сказал начальник разведки.

"Дестабилизировать" будут, по его мнению, все подряд - от антивакцинаторов до "других недовольных". Также для этого используют кризис в энергетике.

"Масштабный энергетический кризис, который все-таки приближается, по нашей оценке", - заявил глава разведки, первым из украинских чиновников признавая его угрозу (до сих Зеленский, напомним, все разговоры о грядущем энергокризисе также списывал на происки врагов и раздувание панки, но, как видим, концепция поменялась).

Ну, и наконец, Буданов заявил, что идут масштабные маневры российской армии "на определенном расстоянии" от украинской границы. "Это накопление войск будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", – сказал шеф ГУР МО.

Как видим, эта информация не совпадает с прогнозами Арестовича, который относит нападение к декабрю. Но не суть. Главное - постепенное усиление риторики Банковой и властей в целом о росте военной угрозы из России, а также "дестабилизации" внутри страны.

Хотя еще пару недель назад власти говорили совершенно противоположные вещи.

Разведка войск не видела

1 ноября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что по состоянию на эту дату "дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована".

Как видим, в США через две недели Кирилл Буданов свое мнение резко поменял.

2 ноября аналогичное заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. Данные о российских войсках он назвал дезинформацией.

"У границ Украины активности войск РФ не наблюдаем. Есть обычная ситуация, связанная с процессами, за которыми мы очень внимательно следим", - сказал Данилов.

4 ноября пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что активности российских войск в непосредственной близости к российско-украинской границе нет.

"Государственная пограничная служба также отслеживает ситуацию, которая происходит рядом с границей Украины на территории России. Отмечу, что в непосредственной близости от украинской границы мы не наблюдаем движения техники или живой силы противника", — сказал Демченко.

В тот же день нардеп от "Слуги народа" и глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Завитневич заявил, что скопление войск РФ у украинской границы не представляет опасности.

По словам политика, у границ Украины происходят именно изменения в численном и боевом составе российских войск. Речь идет об изменении, а не об увеличении.

Причиной происходящего Завитневич называет учения, которые происходили ранее. "Это связано с завершением годового плана мероприятий боевой подготовки и с перераспределением сил и средств на их операционных направлениях", – сказал он.

7 ноября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Офис президента Владимира Зеленского не располагает сведениями о скоплении российских войск у восточных границ Украины.

По его словам, Минобороны не подтверждает, что на границах вблизи Украины наблюдается сосредоточение российских войск свыше нормального уровня. Он также добавил, что в ходе селекторного совещания с президентом главнокомандующий ВС Украины "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

"Остается открытым вопрос: зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она? Но у Офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - подытожил Никифоров.

Теперь, видно, к американским СМИ у Банковой претензий нет. Но почему столь резкий разворот?

Почему Зеленский и Ко передумали?

Если США разговорами о военном вторжении России решает свои внутренние задачи (их мы детально разбирали здесь), а также пытается повлиять на Германию, чтоб та остановила "Северный поток-2" (в этом заинтересованы влиятельные лоббисты американских газовых компаний), то в Украине подключились к этим разговорам сравнительно позже.

Причиной может быть резкое ухудшение внутриполитических позиций президента Зеленского.

В начале ноября в открытую оппозицию к нему перешел богатейший человек Украины Ринат Ахметов. На его телеканалах стали появляться политики, которые резко критикуют президента - например, Дмитрий Разумков или Арсен Аваков, рассказавший как СНБО по сути "с потолка" вводит санкции против украинских граждан.

Почему так случилось - мы уже рассказывали: украинский бизнес не может работать и чувствовать себя в безопасности ввиду беспредельных санкций и введения в действие "закона про олигархов". То есть тех инструментов, которыми Зеленский пробивает себе путь ко второму сроку, стремясь уничтожить даже саму возможность появления конкурентов на выборах (если все телеканалы будут ему подконтрольны, то у оппозиционных политиков не будет шанса раскрутиться).

Поэтому против него формируется широкий альянс политических и бизнес-кругов по всем фронтам. Что накладывается на два серьезных кризиса - энергетический и коронавирусный. По обоим направлениям власть находится в тупике, а растущее число оппонентов делает ошибки власти более выпуклыми, так как их активно подсвечивают теперь на крупнейших телеканалах.

Параллельно выходит из под контроля президента судебная ветвь власти: Верховный суд демонстрирует всю большую самостоятельность от Банковой, а его главой недавно был назначен помимо воли Офиса президента Всеволод Князев (у Зеленского ставили на иного кандидата).

И, наконец, центробежные тенденции идут во фракции "Слуга народа". Внутри нее уже официально оформилась группа экс-спикера Дмитрия Разумкова в составе более 20 человек. Плюс, по неофициальной информации, как минимум еще столько же депутатов также ушли в оппозицию к Банковой, хотя открыто об этом и не заявляют. По итогу, в последние дни у "слуг" не хватило голосов на ряд важных законов и потому их голосование перенесли на начало декабря.

Закономерно, что рейтинг Зеленского в таких условиях резко усилил падение и обновил антирекорды. И все идет к тому, что шансы Зе на второй срок будут уже скоро практически обнулены.

Но начались эти тенденции еще до того, как американцы начали раскручивать тезис о нападении России. А вместо этого - "пинали" самого президента офшорным скандалом и другими претензиями.

На том фоне повторять опыт порошенковского "Шатуна" было бы проигрышной стратегией. Но теперь внешняя ситуация поменялась: в США начали вести кампанию о российском нападении на Украину. И это дает Офису президента шанс устроить зачистку внутренней фронды под предлогом "русской угрозы". Причем зачистку по беспределу - снова через санкции СНБО против украинских граждан и закрытие телеканалов, которые критикуют президента.

Но как раз это и может привести к дестабилизации внутри Украины.

"Банковая подключилась сейчас активно к прокачке темы "Россия вот-вот нападет", чтобы обвинить всех своих внутренних врагов в "работе на Кремль" и получить индульгенцию Запада на беспредельные действия против них под предлогом "подготовки к отражению агрессии".

Но в таком случае, как раз и может наступить та самая дестабилизация в Украине, которой сейчас пугает западная пресса и украинская власть. А вслед за ней – и потеря контроля центральной власти над ситуацией в стране, и обострение на Донбассе, и прочая цепочка событий, которые могут иметь фатальные последствия для Украины.

Так что главная угроза и источник дестабилизации на данном этапе – это сам Зеленский. Он уже видит масштабы угрозы для себя, а потому и может пойти на неадекватные действия ради собственного спасения. Себя он этим, конечно, не спасет, но стране может сильно навредить. А потому чем быстрее у него отнять такую возможность, тем лучше", - комментирует эту ситуацию главный редактор "Страны" Игорь Гужва.