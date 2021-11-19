Президент Болгарии Румен Радев, желающий переизбраться на второй срок, на дебатах со своим главным оппонентом на пост президента Анастасом Герджиковым назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности антироссийских санкций ЕС.

В ходе политических дебатов Герджиков назвал Крым украинским и настоял на продолжении санкций против России. Радев на это ответил:

"Чрезвычайно важно иметь прагматизм во внешней политике. Санкции против России выглядят неэффективными. Нам нужна прагматичная политика в отношении Москвы. Не в последнюю очередь мы не должны забывать, что Россия является очень важным фактором в борьбе с глобальным терроризмом", – заявил Радев в ходе дебатов, сообщает болгарское издание Web Cafe.

При этом, на уточняющий вопрос Герджикова, чей Крым, Радев ответил: "Он сейчас российский".

Кроме того он казал, что Российская Федерация не может быть их моделью развития, но она и не может быть врагом для них. По его словам, в отношении России много спекуляций, и поэтому самое важное – искать диалог с Москвой.

Анастас Герджиков заявил, что отношения с Россией должны быть прагматичными, направленными на обмен инвестициями и совместными экономическими инициативами.

14 ноября состоялся первый тур президентских выборов Богларии. На них Радев набрал 49,42% голосов, а Герджиков – 22,83%. Оба они вышли во второй тур, который состоится в ближайшее воскресенье, 21 ноября. Всего на должность главы государства выдвигалось 23 кандидата.

Напомним, в прошлом году в Болгарии прошли протесты. Они начались после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Протестующие требовали отставки правительства и главного прокурора.