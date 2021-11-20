Медицинский онлайн-сервис Helsi рассказал, что делать пациентам, чей семейный врач уволился без предупреждения.

Рекомендации на этот счет опубликованы в Телеграм-канале сервиса "HELSI.ME".

Как отметили, в Helsi, обычно врачи предупреждают своих пациентов об изменении места работы. В этом случае можно перезаключить с ними декларацию в новом медучреждении. Поликлиника или амбулатория также могут предложить врача на замену. Однако если ни один из вариантов не подходит, существуют другие варианты:

заключите новую декларацию в том же медучреждении или в другом (просмотреть список всех врачей можно на сайте helsi.me, выбрав фильтр "Врач принимает декларации", либо на главной странице найти раздел "Декларация с врачом");

выберите врача, запишитесь на прием и придите на определенное время с паспортом, ИНН и телефоном, на который вы заключали первую декларацию (в ходе подписания декларации врач напечатает вам бумажный экземпляр. Убедитесь, что все ваши данные указаны правильно, и подпишите декларацию. Также на приеме попросите врача верифицировать ваш профиль);

посмотрите нового врача в приложении Helsi в разделе "Мой врач".

Ранее "Страна" рассказывала, как получить у семейного врача международное свидетельство о вакцинации от коронавируса.

Мы также приводили алгоритм действий при отказе семейного врача дать направление на бесплатный коронавирусный тест.