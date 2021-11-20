Актер Валерий Гаркалин, который со 2 октября тяжело болел коронавирусом, умер сегодня в московской больнице.
У него начали отказывать органы, а накануне он перестал дышать - развился пневмоторакс, когда легкие заполняются жидкостью. Сегодня утром, 20 ноября, артист, которому исполнилось 67 лет, ушел из жизни.
Гаркалин известен жителям бывшего СССР главным образом по комедии "Ширли-мырли". Но у него в активе и много других актерских достижений.
Также он критиковал вхождение Крыма в состав России. Но в ответ украинская власть все равно запретила главный фильм в актерской карьере российской звезды.
"Страна" вспоминает, чем был известен Валерий Гаркалин.
Кукольник и Петруччо
У Гаркалина был свой, неожиданный карьерный рост - начинал он как специалист по куклам, для чего отучился в музучилище Гнесиных.
После окончания создал с друзьями театр "Люди и куклы", с которым шесть лет гастролировал по Советскому Союзу. После этого Валерий попал в легендарный театр кукол Сергея Образцова и некоторое время работал там.
А затем продолжил учиться - на этот раз в актерском вузе ГИТИС. С этого момента Гаркалин работает в амплуа комедийного актера. Его первой ролью в театре стал Петруччо из "Укрощения строптивой". В этой роли он стал широко известным в театральных кругах.
Но настоящим лифтом в его карьере стало кино.
"Катала" и "Ширли-мырли"
Первой главной ролью Гаркалина в кино стал "Катала" - криминальный фильм о нелегкой судьбе карточного шулера Алексея Грека.
Снят он был еще в СССР - 1989 году. Но интерес к теме криминального мира как раз тогда зарождался (как и сам этот мир в позднем Союзе). И Гаркалин, что называется, попал в струю.
Но более широкую известность принесла Гаркалину главная роль в абсурдной комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли" (1995 год). Там персонаж Гаркалина - вор-рецидивист Кроликов - крадет алмаз "Спаситель России", который должен быть решить экономические проблемы в РФ.
Кроме Кроликова, Валерий сыграл роль еще двух его братьев-близнецов: еврея и цыганского барона. В общем, во всем фильме - сплошной Гаркалин.
Кроме этих двух фильмов у Гаркалина - еще более 80 ролей в кино, в основном второго плана или эпизодических. На этом фоне выделяется фильм "Ландыш серебристый", где у Валерия была одна из главных ролей.
Но основное для него - это театр. С 2002 года Гаркалин - профессор ГИТИСа.
В 2008 году актер перенес два инфаркта. Но съемок не прекратил.
Позиция по Украине и Крыму
В 2014 году Гаркалин подписал обращение Конгресса российской интеллигенции "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма".
В тексте говорилось, что Россия аннексировала Крым и грубо нарушила международное право, государственные СМИ полны потоков лжи и дезинформации, а на страну надвигается экономическая, политическая и гуманитарная катастрофа.
Позже он своего выбора не комментировал. Но интересно, что это не помешало украинскому Минкульту позже внести комедию "Ширли-мырли" в список запрещенных.
Причиной был, по всей вероятности, не Гаркалин, а режиссер Владимир Меньшов, помогавший "ДНР". Но, как видим, ради своего симпатика украинские власти не пожалели ключевой фильм, где сыграл Валерий Гаркалин.