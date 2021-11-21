Сегодня, 21 ноября, исполняется 8 лет со дня начала Евромайдана.

Протесты, которые развернулись из-за срыва подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, перешли к требованиям досрочного ухода с поста Виктора Януковича. И быстро скатились к насилию.

Погибли десятки протестующих и силовиков, что резко накалило все противоречия внутри страны.

После событий в Киеве началась война, в ходе которой погибли более десятка тысяч украинцев. Утраченными оказались территории Крыма и частично Донбасса, где до сих пор идут боевые действия.

То есть Майдан изменил ход истории Украины.

"Страна" поговорила с участниками тех событий, которые были по разные стороны баррикад. Они рассказали, что происходило в те дни в Киеве и как они оценивают итоги Майдана сегодня.

"Двухлетний сын стоял у портрета папы и плакал"

Татьяна, вдова погибшего сотрудника "Беркута" Василия Булитко, рассказала "Стране", 21 ноября ее муж был дома, а потом его вызвали под Кабмин - когда Яценюк и Тягнибок организовали там митинги за Ассоциацию.

"Первые дни были очень тяжелыми: им был приказ стоять, не применяя ни палок, ни слезоточивого газа, ничего. Они просто стояли в сцепке. А протестующим можно было все", - рассказывает женщина.

На просьбы уволиться, муж отвечал: "У нас никто не уходит, это наша работа".

18 февраля во время зачистки Майдана Василия убили выстрелом в голову навылет на Институтской. "Беркутовец" в тот день просто перестал отвечать на звонки. А о смерти мужа Татьяна прочитала в интернете. После этого ей сообщили о трагедии с работы Василия.

Кто его убил - до сих пор неизвестно. У 27-летнего парня остался двухлетний сын. "Его нельзя было успокоить, он стоял возле портрета папы и плакал. Я ему сказала, что папа на небе".

Андрей Кульчицкий - сын погибшего майдановца Владимира Кульчицкого - рассказал "Стране", что к протестам присоединился из-за коррупции. У его семьи был строительный бизнес, и этот процесс они видели на примере всех чиновников, с которыми приходилось сталкиваться.

"Хотелось что-то поменять", - объясняет мужчина.

Его отец помогал участникам акций протеста продуктами, сам участвовал в митингах, но не присоединялся к политическим силам. "Он старался накормить, напоить, вещи теплые подвезти".

Владимир Кульчицкий погиб 18 февраля, на баррикаде возле Дома профсоюзов, убит двумя выстрелами из оружия, которое предназначалось для остановки автомобилей. Такое выдавалось "Беркуту", говорит сын погибшего.

Первая пуля попала в сердце и перебила позвоночник, вторая - в живот. "Стреляли на поражение, чтобы убить. Хотя и ранения бы хватило, чтобы остановить протестующих", - говорит Кульчицкий-младший.

Командир первой роты полка киевского "Беркута" Михаил Добровольский рассказал "Стране", что заступил на службу 5 декабря 2013 года. По его мнению, милицию провоцировали намеренно.

"Лично я как военный это понимал. Нас специально поливали грязью, дергали, чтобы мы ответили. А дальше подготовленные люди с камерами ждали "картинки", которую бы потом показали по телевидению", - говорит экс-милиционер.

По его словам, "беркутовцы" не воспринимали участников Майдана как врагов, но были агрессивные люди, которые, как считает Добровольский, были "заряжены" на насилие. А мирных протестующих, по его мнению, просто использовали.

Впрочем, то же самое он говорит о своих бывших коллегах. "Милицию и протестующих сделали сторонами конфликта. Остальные сидели по ресторанам и смеялись", - дает Добровольский свое видение той ситуации.

Найти, по его мнению, нужно тех, кто провоцировал насилие на Майдане и постоянно повышал его градус. А кто был прав - участники протестов или "Беркут" - "рассудит история".

Приказов стрелять в протестующих лично к нему не поступало. А случившийся кровавый конфликт считает срежессированной операцией. Януковича же называет трусом. "Как можно относиться к полководцу, который бросает своих людей на поле боя и удирает? Он нас вывел на службу, он должен ответить".

Тамара Швец, чей муж Виктор погиб во время протестов, рассказывает, что они готовили для майдановцев еду. 18 февраля они увидели по телевизору, что на Майдане начались столкновения. Тогда муж оделся и поехал в центр Киева.

"В 4 утра позвонил следователь: ваш муж мертвый. На фото было видно, что у него два ранения - под ключицу и в грудь с правой стороны. Пуля 9 миллиметров", - рассказывает женщина.

У Виктора осталась 15-летняя внучка и 4-летний внук, которым он был вместо отца.

На Майдан семья Швецов пошли потому, что власти "грабили страну". А также не занимались "этическим и эстетическим развитием народа".

"Януковича собирались возить в клетке по Майдану"

Анна Герман, бывшая спикер и советник президента Виктора Януковича, дает свой взгляд на события того периода.

Она считает, что власть не отказалась от подписания Ассоциации, а сделала паузу, о чем прямо и заявляли чиновники. Но проблема была в том, что приостановка случилась очень резко и неожиданно для всех - хотя еще вчера власть говорила, что подписание - вопрос решенный.

"Мы делали все, чтобы выторговать лучшие условия для Украины... Но такие решения требуют подготовки общественного мнения. Если бы мы раньше начали говорить людям, что это соглашение невыгодно Украине, общественное мнение было бы лучше подготовлено. Оппозиция же имела мощные рычаги пропаганды", - говорит Герман.

По ее словам, в администрации президента периодически подкармливали отдельных участников протеста. "Я, когда ехала на работу, брала в свою машину замерзших парней из Львова. Говорила им: ребята, захотите погреться и покушать - приходите к злочинной владе".

Герман рассказывает, как у Януковича угощали майдановцев пирожками.

"Все говорят о Виктории Нуланд, которая вышла с пирожками. Но первая-то с пирожками вышла я! Мы заказали корзину пирожков, а потом пошли и к солдатам, которые охраняли АП, и на сторону Майдана - в знак того, что нам надо примиряться. Это граждане нашей страны. И те наши, и те наши", - говорит Анна Николаевна.

Но более интересные вещи она рассказала о переговорах лидеров оппозиции - Яценюка, Кличко и Тягнибока - с Януковичем.

"Они постоянно бывали в Межигорье и там договаривались. И Порошенко там был, что ни для кого не было секретом. Был один случай, когда приехал ко мне один из лидеров оппозиции с одним очень богатым человеком. И мы говорили вместе, как размыть все это противостояние", - делится Анна Герман.

По ее словам, разговаривали с президентом они поначалу "спокойно и нормально". И не только с президентом. "Андрей Петрович Клюев (глава администрации Януковича - Ред.) постоянно был в контакте и с "Правым сектором", и со "Свободой". И они приходили. Не было никакого сигнала, что может пролиться кровь".

Но когда первая кровь пролилась, для Януковича, по словам Герман, это был очень сильный удар. После смерти майдановца Сергея Нигояна (кто его убил - не установлено до сих пор), Герман и глава АП Клюев пришли в кабинет к президенту, но его там не было - хотя, если из приемной приглашали, то Янукович обычно всегда был на месте.

"Он затем вышел с тыльной двери в одной рубашке. Я никогда не видела его в одной рубашке, без галстука в рабочем кабинете! Он был бледный, как вот эта стена. Он садится и говорит: "Мне эта жизнь не нужна. Мне такая жизнь не нужна. Мне никто никогда не поверит, что я не повинен в этой смерти. Было видно, что этот человек близок к тому, чтобы покончить с собой, - рассказывает Герман. - Я тогда впервые в жизни прикоснулась к нему физически. Я никогда не прикасалась к нему: это президент, есть расстояние. Встала, подошла и положила ему руку (на плечо - Ред.) и говорю: "Виктор Федорович, что вы такое говорите? Ваша жизнь не вам принадлежит, а народу, вы не имеете права ей распоряжаться". Мы долго говорили в эту ночь. Мы потом ушли. Но эта ночь его абсолютно поменяла".

Герман вспоминает, как в Раде к ней тогда подошел депутат от БЮТ Владимир Бондаренко и заявил: "Скажи мне, где он, я его лично убью!". "Они мне говорили, что его (Януковича - Ред.) посадят в клетку, будут возить по Майдану и проносить тела убитых возле него. Это на полном серьезе говорилось! Янукович знал этот сценарий", - говорит она.

Но не только эти угрозы были причиной поспешного отъезда Януковича из страны. По словам Анны Герман, если бы он остался, разразилась бы уже полноценная гражданская война - не только на Донбассе, но и в Киеве. "Его сторонники готовились протестовать и идти на столкновения - и это было главной причиной, почему он покинул страну... Это могли быть массовые смерти", - считает она.

"К чему привели эти смерти? Что мы получили безвиз?"

"Страна" спросила у тех, кто участвовал в тех событиях - каковы для них итоги Евромайдана?

Вдова убитого "беркутовца" Татьяна Булитко говорит, что сейчас вспоминают лишь о погибших протестующих. "Мой муж погиб, когда был там на работе. Но другой человек погиб - он был там по собственному желанию. Он же не меня там в этот момент защищал? Так почему мы говорим, что тот герой, а тот нет? Погибли все в одном месте", - считает она.

"К чему привели эти смерти? Что мы получили безвиз? Сошли с русской газовой иглы? Это все относительно. Среди моих знакомых есть люди, которые говорят, что эти смерти - "нормальное явление". Я этого не понимаю".

По ее мнению, в целом для страны ситуация ухудшилась. "Получая платежки, ты пьешь корвалол. В холодильнике я не заметила, чтобы стало повеселее. То, что дали безвиз? Так у кого были деньги, и так ездили в Европу. А у кого их не было, деньги и не появились", - говорит Татьяна.

По ее словам, она голосовала за Зеленского в надежде, что какая-то правда о тех событиях всплывет. "Но потом, день за днем, я поняла, что это все те же люди".

Майдановец Андрей Кульчицкий говорит, что не испытывает ненависти к "беркутовцам". "Если из тысячи людей есть один, кто убил моего отца, почему я должен относиться плохо ко всей тысяче?".

Он считает, что экономика в стране после Майдана не улучшилась. "Есть среднее звено чиновников, которые не меняются. И они есть зло. Независимо, кто при власти - Порошенко, Янукович, Зеленский или Ющенко. Это верхушка. А звено, которое занимается коррупцией - это среднее звено".

Искоренить это после Майдана не удалось, потому что новых политиков "поломала система". По мнению Кульчицкого была надежда на то, что вырастет свобода слова, "но в последние два года происходит настоящий беспредел" (видимо, речь о закрытии каналов и СМИ указами СНБО).

Бывший "беркутовец" Михаил Добровольский после Майдана служил в АТО. На фронт он поехал после уверений Авакова, что претензий к бывшим милиционерам по Майдану нет, "мы все сглаживаем, а сейчас нужно родину защищать".

Но после контузии в госпиталь ему принесли "пидозру", и сейчас Добровльский - фигурант трех уголовных дел по событиям 2013-2014 годов.

При этом, по смертям и ранениям у милиции никто следствия не проводит. "Более тысячи побитых, покалеченных милиционеров. Кто ответит за это? Никто! Молчит прокуратура, суд, власть. Это что, не граждане Украины?", - задается вопросом Добровольский.

Но, по его мнению, и те, кто стояли за Майдан ничего не получили:

"Они получают сейчас платежки. И у власти нет страха, что поднимется народ. Сейчас никто не бьет чиновников (как было на Майдане - Ред.). А почему? Разве что-то изменилось? Победили коррупцию? Революция принесла кровь и деление страны".

Вдова погибшего майдановца Тамара Швец сначала не захотела отвечать на вопрос, какие достижения у Майдана. Но потом сказала, что "мы изменились духовно и душевно. Молодежь изменилась к лучшему. Но действия власти направлены на деградацию общества".

Экс-советник Януковича Анна Герман говорит, что после Майдана у его сторонников забрали мечту о том, что они будут жить как в Европе. "Потому что соглашение об Ассоциации оказалось действительно невыгодным для Украины. И как мы теперь живем? Намного хуже".

"Украинцы поверили пропаганде оппозиции на Майдане, что мы будем жить как в Европе. Так же, как они поверили фильму Зеленского, что президент будет ездить на велосипеде и ходить в таких же штанах, как простой народ. Это были две фикции в истории Украины: выборы Зеленского и вот эта европейская мечта", - считает Герман.

Фильм Юлии Колтак "Майдан. 8 лет спустя". Полное видео