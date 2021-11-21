Сегодня, на восьмую годовщину начала Евромайдана, в Киеве прошли мероприятия сторонников "Революции достоинства".

На Майдан созывали представители организаций "Рух опору капітуляції" и "Демсокира" - то есть родственные Порошенко формирования.

Сначала прошли шествия по Институтской и молебен. Часть участников продолжили движение к Офису президента. Они требовали силовиков пропустить их к зданию без досмотра, на что правоохранители не пошли. Произошло несколько столкновений.

В завершении протестующие дали Владимиру Зеленскому 10 дней на увольнение Андрея Ермака. Новый митинг они анонсировали на 1 декабря.

Как это было - в хронологии "Страны". На месте событий работал наш корреспондент, который подготовил для читателей репортаж, фото и видео.

Что происходило в центре Киева на возьму годовщину Евромайдана

19:37 Протестующие на Банковой анонсировали новую акцию 1 декабря.

"Если за эти 10 дней Зеленский не уволит руководителя Офиса президента Андрея Ермака, мы на этом месте объявили бессрочную акцию протеста до тех пор, пока Ермак будет на своей должности",- заявили организаторы протеста, после чего призвали своих сторонников расходиться.

19:29 К слову, под ОП разобрали детскую площадку, которая была создана по мотивам произведений Марии Примаченко. Остался один "петух в косоворотке", который на самом деле курящий селезень, и тот без головы.

19:27 Несколько десятков протестующих уже прошли на территорию ОП.

19:21 Сейчас обстановка немного успокоилась.

Протестующие уже не пытаются прорваться, а просто декларируют то, что силовики их не пропускают. Они кричат: "Ментовской беспредел".

"Нас не сломать, потому что мы майдановцы, мы ничего не боимся",- заявил в микрофон один из организаторов протеста.

Правоохранители, в свою очередь, пропускают тех, кто предъявил им личные вещи для осмотра.

19:11 Столкновение продолжается. Оно не переходят в активную фазу, но обстановка накалена.

Правоохранители не применяли средства защиты, слезоточивых газ, дубинки, а только сдерживают протестующих от прорыва на территорию ОП.

19:04 Снова начались столкновения. Но протестующие и правоохранители толкаются.

19:01 Участники акции начали петь гимн, а после окончания еще раз попытались прорваться на территорию ОП, но силовики их оттеснили.

18:59 Противостояние на Банковой продолжается. Участники шествия толкаются с силовиками и кричат: "Зелю геть!"

К силовикам, тем временем, со стороны Офиса президента подтягивается подмога.

18:54 Организаторы протестующих призвали участников акции отступить от правоохранителей во избежание столкновений.

18:53 Протестующие и правоохранители сейчас толкаются, но пока без применения средств защиты.

18:50 Начались столкновения. Силовики оттеснили протестующих от забора ОП.

18:47 Участники протеста провоцируют конфликтную ситуацию. Они нехотя показывать личные вещи правоохранителям для поверхностного осмотра, а хотят пройти на территорию к ОП без досмотра.

Началась толканием между правоохранителям и протестующими. Люди скандируют: "Пропускай".

18:38 Протестующие уже возле Офиса президента. Они заявили полицейским, которые стоят перед территорией ОП, чтобы те им открыли проход и не досматривали личные вещи участников акции, так как сегодня день Достоинства и свобод.

С собой у участников плакат с надписью: "Импичмент".

18:21 Молебен закончился. Участники шествия спели гимн и проскандировали: "Зеленского в тюрьму", после чего люди начали расходиться.

Часть участников марша будет направляться к Офису президента. Люди уже формируют отдельную колонну. Но большая часть участников шествия к ОП не идёт, люди расходится.

18:03 Тут же начался молебен, посвященный памяти погибших. Священники читают "Отче наш". Участники шествия остановились.

18:00 Участники шествия идут по Институтской. Люди в руках несут лампадки. Некоторые обернули плечи флагом УПА и Украины.

17:50 Началось шествие. Люди громко скандируют: "Україна понад усе", "Слава Україні - героя слава", "Героям - слава, слава, слава", "Одна єдина соборна Україна".

Как сообщает наш корреспондент, в марше принимает участие около 500-700 человек.

17:41 Еще кадры с Майдана.

17:39 Участники марша растянули большой банки с изображением Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака с надписью "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство".

Видео, как жгли файера над надписью о Зеленском и Ермаке.

17:36 В это время возле Офиса президента правоохранители значительно усилили меры безопастности. Со стороны улицы Институцкая и Лютеранская дежурит по несколько десятков солдат Нацгвардии.

17:34 Люди выстроились в колонну для участия в шествии. Впереди они будут нести плакат с надписью "Небесная сотня".

17:28 Лампадки и цветы на Институтской. Также участники ожидаемого шествия повязывают там желто-синие ленты такие, как носили участники Евромайдана восемь лет назад.

17:10 На Майдане собираются люди, чтобы принять участие в шествии и молебне. На данный момент там несколько сотен человек. Некоторые принесли с собой флаги Украины.

Среди участников мероприятия была замечена соратница Порошенко - бывший нардеп Виктория Сюмар, которая принимала участие в Евромайдане.

16:30 "Рух Опору Капітуляції" опубликовало на странице в фейсбуке план мероприятия.

"Акция ко Дню Достоинства и Свободы – что нужно знать.

Уже в 17.00 мы встретимся на Майдане Незалежности, чтобы отметить День Достоинства и Свободы. Напоминаем несколько важных организационных моментов.

Соблюдайте карантинные правила безопасности. Возьмите с собой маску, перчатки и антисептик. Также - сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста. Соблюдайте дистанцию ​​между собой в 1,5 м. Если плохо чувствуете себя, воздержитесь от посещения акции, чтобы не подвергать опасности себя и других.

Имейте при себе документ, удостоверяющий личность. Оденьтесь тепло, чтобы не замерзнуть и не простудиться. Вы можете взять с собой теплый чай или кофе в термосе. Но ни в коем случае – алкоголь, запрещенные вещества или запрещенные предметы. Не будет лишним иметь павербенк, чтобы вы могли постоянно быть на связи. Также – наличные деньги, на всякий случай.

На месте ориентируйтесь на организаторов мероприятия. Если вы заметили подозрительную активность со стороны полиции или посторонних лиц, расскажите об этом организаторам. На акции держитесь вместе и не отлучайтесь в одиночку...

В Киеве памятное шествие в честь героев революции организуется по инициативе ОО "Семья Небесной Сотни". После нее состоится панихида у часовни на аллее Героев Небесной Сотни. Почтим подвиг тех, кто боролся за нашу свободу".

16:00 "Страна" поговорила с участниками событий Евромайдана, которые были по разные стороны баррикад. Они рассказали, что происходило в те дни в Киеве и как они оценивают итоги сегодня.

Предлагаем вниманию фильм Юлии Колтак "Майдан. 8 лет спустя":

15:55 Нардеп Максим Бужанский поделился такими эмоциями:

"Никто не расскажет вам о Майдане лучше, чем ваша холодная батарея.

А Достоинство оказалось пафосом и доминированием.

Но это уже другая история".

15:50 Общественный деятельно Энрике Менедес написал пост, в котором выразил свое мнение о событиях 8-летней давности:

"Я был против майдана. Прошедшие 8 лет только укрепили меня в этом.

Нет, я не был против законного права людей на протест.

Нет, я не был за режим Януковича.

Нет, я не был против сотрудничества с Европой.

Нет, я не анти-западник.

Нет, я не вестник «русского мира».

НО!

Да, я считаю майдан госпереворотом, а не революцией достоинства.

Да, я считаю, что до майдана жилось лучше, чем после.

Да, я считаю, что именно майдан дал старт последующим трагедиям, включая захват Крыма Россией и войну на Донбассе.

Да, политики, которые пришли к власти в результате майдана, хуже, чем Янукович.

Да, я считаю ошибкой курс нашей страны.

Да, я против НАТО.

Да, я за нормализацию отношений с Россией.

Да, я считаю, что Запад нас просто использует.

Да, я считаю, что мои права, как русскоязычного украинца, грубо нарушены после майдана.

Да, я считаю, что восточные регионы страны проиграли больше и мнение их жителей плохо представлено в политике страны.

Да, я недоволен.

Да, я хочу перемен".

15:30 Утром Владимир Зеленский записал обращение к гражданам, в ходе которого поздравил людей с Днем Достоинства и Свободы - датой начала Евромайдана.

"Мы свободны. Свободны творить будущее. И должны гордиться этим. Не задирать нос. Но и не опускать глаза. Да. Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное – что это никому не удалось и никогда не удастся", - сказал Зеленский. По ссылке - полная версия видео.

Вскоре президент Украины с премьер-министром и спикером парламента возложили цветы к мемориалу Героев Небесной сотни.

Уезжали они под крики собравшихся там же семей Небесной сотни: "Ганьба, предатель, малорос!"