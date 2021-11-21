На воcьмую годовщину начала Евромайдана возложить цветы к мемориалу Героев Небесной приехали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер парламента Руслан Стефанчук.

Уезжали они под крики собравшихся там же семей Небесной сотни: "ганьба, предатель, малорос!".

Подойти близко к президенту было практически невозможно, охрана реагировала жестко.

Журналист "Страны" попытался задать вопрос Зеленскому касательно СНБО, но его очень быстро оттеснила охрана.

Ранее Зеленский записал видеообращение к гражданам, в ходе которого поздравил людей с Днем Достоинства и Свободы - датой начала Евромайдана.

"На нашей планете обитает около пяти тысяч народов. Их портрет, архетип, ментальность – это запутанная паутина исторических событий для этнографов. Но есть одна вещь, которая, на мой взгляд, которая просто, но довольно точно изображает характер народа. Это его государственные праздники. То, что объединяет всех, поэтому является важным для всех. 21 ноября – именно такой день", - сказал он.

Напомним, в воскресенье, 21 ноября в Киеве пройдут мемориальные мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы, который отмечается в день начала Майдана. Соответствующий план уже одобрили в Киевской городской государственной администрации.