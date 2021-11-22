В рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021 был показан первый трейлер перезапуска советского мультфильма "Ну, погоди!".

Ролик также опубликовали на YouTube-канале "Союзмультфильма".

Зайца в мультфильме озвучил Дмитрий Хрусталев, а Волка - Гарик Харламов.

Создатели проекта заявили, что из вредных привычек у Волка будет только чрезмерное увлечение видеоиграми - сейчас нельзя курить и распивать спиртные напитки на экране.

По словам представителей "Союзмультфильма", герои не станут прямо разговаривать, но "периодически будут проскальзывать крепкие фразы типа "Ну, погоди!"".

Персонажи подверглись значительной переработке. Помимо этого, создатели мультфильма добавили несколько новых героев - Барсук, хакер Ежик и "фитоняшка" Косуля.

"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска „Ну, погоди!“ в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей", - объяснили создатели.

Комментарии к видео на YouTube были отключены. При этом количество дизлайков значительно превышает лайки под роликом.

О том, что "Союзмультфильм" работает над продолжением мультика, стало известно еще в 2019-м. Тогда в киностудии озвучили планы снять сразу 26 новых серий.

Выпуск новых эпизодов культового советского мультфильма "Ну, погоди!" планируется представить в первой половине декабря.

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