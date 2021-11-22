По информации источников "Страны", представители "Слуги народа" не собираются ходить на эфиры программы "Свобода слова с Савиком Шустером", а основной медийной площадкой для "слуг" и Зе-команды становится телеканал Коломойского "1+1".

"Вектор медийности резко меняется на канал 1+1, это теперь одна из главных площадок. На каналы Ахметова тоже будем ходить, жестко отстаивая свою позицию, "не манерничать", а грубо общаясь с оппонентами. Основные тезисы оппонентам в эфире типа: "А что сделали вы за время пока были при власти?" или "Это неправда, у вас ничего не получилось, а мы теперь строим страну".

Но к Шустеру теперь по умолчанию мы ходить на эфиры не будем, хотя к пятнице может все измениться и решат, что это глупость - не ходить, и нужно там доносить свою позицию, если это не тема "вагнеровцев". Да и куда нам ходить? На какие новостные каналы? В "Дом" ходить на эфиры? Так его никто не смотрит, кроме ОП. Как по мне, не нужно было ссориться с таким количеством журналистов. У нас и так слишком много врагов, а сейчас нас ненавидят тупо все", - считает источник во фракции "Слуга народа".

Напомним, ранее источники "Страны" во фракции рассказывали, что "слугам народа" запрещают ходить на эфиры и следят за каждым словом.

Также сообщалось, что 19 ноября на ток-шоу Савика Шустера нанесли серьезный медийный удар по Офису президента. На программу пришел бывший начальник ГУР Василий Бурба и впервые открыто дал пояснения по истории с "вагнеровцами".