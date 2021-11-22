Украинская разведка развернула во всю ширь разговоры о скором - уже этой зимой - нападении России. Глава ГУР Кирилл Буданов после поездки в США стал главным спикером по этой теме.

Военная разведка - это уже официальные данные, а не публикации в прессе. И, казалось бы, если не сегодня - завтра грянет война, власть должна вплотную заняться непосредственной подготовкой к ней.

Но кроме слов о российском нападении ничего в реальности не происходит. Параллельно проводится странная мысль о том, что лишь политическая стабильность в Украине сможет войну предотвратить.

То есть перестаньте бунтовать против Зеленского - и никто уже не нападет.

Причем в эти политические махинации украинская разведка играет не первый раз. ГУР уже несколько лет предрекает, что большая война с Россией вот-вот начнется. Как правило, связано это было с внутренними проблемами у украинской власти.

"Страна" вспомнила другие несбывшиеся пророчества ГУР и проанализировала, почему снова говорят о войне.

Буданов о нападении России

18 ноября Кирилл Буданов выступил в эфире "Право на власть" из Вашингтона. Он рассказал, что Россия готовит дестабилизацию руками широких слоев населения - от антивакцинаторского движения и миграционного кризиса до экономической и энергетической нестабильности.

Он также утверждал, что Россия осуществляет развертывание войск у украинской границы, которое, по его прогнозам, закончится в конце января.

21 ноября Буданов анонсировал вероятное наступления России в конце января - начале февраля 2022 года. Об этом он сказал в интервью изданию Military Times. По словам Буданова, наступление может включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с десантными действиями. Он даже привел карту с возможными направлениями ударов.

Правда, в Сети уже отметили, что в данной карте количество российских войск у границ Украины в сравнении с весной 2021 года - уменьшилось. Если весной там было 53 батальонно-тактические группы, то сейчас их 40. Упало число танков, пушек и пехоты.

Еще один вопрос к заявлениям Буданова - это слова его руководителя, министра обороны Алексея Резникова. Тот не верит в опасность наступления России.

"Не верю в это. Потому что давайте не забывать: мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска", - заявил министр.

Очень туманно высказался на эту тему и секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, то когда", - заявил Данилов. Из этой его фразы становится понятно, что ему неизвестно по данному вопросу вообще ничего (нападет или нет, а если нападет, то когда).

Довольно "гибридное" получается вторжение, в которое верит глава разведки и не верит министр обороны. А секретарь СНБО о нем вообще ничего не знает.

Впрочем, такая ситуация в Украине не редкость. Разведка давно фонтанирует угрозами войны, которые пока ни разу не сбылись.

Как пугали войной при Зеленском

При Петре Порошенко заявления о том, что "Путин скоро нападет" были частью политического ландшафта. Но, поскольку по итогу этого не происходило, к таким прогнозам украинцы со временем стали относиться как к пропаганде.

Не в последнюю очередь поэтому пятый президент потерпел поражение на выборах - все порядком устали от нагнетания темы войны. Которую раскачивала не только разведка, но и первые лица государства, от Порошенко до Турчинова.

От Зеленского ждали другой риторики: сообщений не о том, что скоро война, а о том, что скоро мир.

Но уже в сентябре 2019 года украинская разведка впервые начала сообщать о вероятном нападении России. Как раз когда новый президент только-только взял полноту власти в стране.

5 сентября спикер ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет готова атаковать Украину уже в следующем году.

Он заявил, что к 2020 году Москва завершит формирование трех мотострелковых дивизий вблизи от Украины: 3-й, 144-й и 150-й. И после этого сможет нападать в любой момент: хоть во время учений "Кавказ-2020", хоть после них.

"Согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 - начале 2020 года. То есть это те мероприятия, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении. Кстати, именно в следующем году планируются учения "Кавказ-2020", где планы относительно применения новых формирований против нашего государства уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма", - рассказывал Скибицкий "Укринформу".

Правда, уже через несколько месяцев спикер Главного управления разведки поменял показания. Он заявил, что нападать Россия будет готова не в 2020 году, а в 2022 или даже 2023-м.

"По расчетам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, к 2022-2023 годам ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации", - процитировал Скибицкого сайт ГУР МО 18 февраля 2020 года.

В том же сообщении пресс-секретарь заявил, что Россия перевооружает ядерные силы, которые смогут поражать цель, расположенную за 12 тысяч километров. Что, по мнению Скибицкого, представляет угрозу для Украины, которая, отметим, расположена гораздо ближе.

То есть в ГУР МО еще и предположили, что Россия хочет нанести по Украине ядерный удар.

Накануне российских учений "Кавказ-2020" прогнозы о "вторжении России" снова активизировались. В августе прошлого года глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что в ближайшее время "полную оперативную готовность" получит ряд подразделений российской армии, которые сосредоточены вблизи украинских границ.

"Приказ о вторжении в другое государство - для Москвы только вопрос времени", - сделал вывод Кондратюк в статье для "Зеркала недели". И добавил, что уровень перевооружения стратегических ядерных сил России - 83%.

То есть аналогично коллегам из военной разведки, в СВР тоже решили, что Украину будут обстреливать ядерными "Тополями" или "Сарматами". Хотя очевидно, что это оружие для борьбы с американцами.

Правда, как уточнял Кондратюк - той осенью войны все же удастся избежать, несмотря на "Кавказ-2020". Но эта ремарка потонула в общем апокалиптическом настрое статьи.

Да и в инфографике, которую опубликовал Кондратюк, значится совсем другая информация: а именно, что учения "Кавказ" могут стать отправной точкой для вторжения.

В общем, то же несовпадение показаний, как было выше у Буданова и Резникова.

Интересно глава СВР позапрошлым летом анализировал причины, почему Россия может отложить нападение. Среди них, к примеру, "падение рейтинга Путина до 23%" и угроза его свержения в самой России.

То есть уровень анализа просто зашкаливающий.

И, наконец, в апреле 2021 года, когда началось обострение на Донбассе, опять активизировалось ГУР. По данным ведомства, Россия собралась начать вторжение из "ДНР" и "ЛНР" под видом защиты граждан РФ, которые там проживают. О "планах" вторгнуться через Крым, который ранее озвучивали и Скибицкий, и Кондратюк, по-видимому, забыли.

Через пару недель эту ошибку исправил глава ГУР Буданов, который заявил, что сценарий вторжения через Крым тоже имеет вероятность.

Вернулся он к этой теме уже в начале сентября - на Донбассе тогда уже гремело новое обострение. Буданов заявил, что у России есть план присоединения украинской территории. "Россия готовилась и продолжает готовиться к серьезной аннексии территории Украины", - говорил военный.

То есть уже более двух лет назначенцы Зеленского пугают войной с Россией. Как это происходило и при Порошенко. Но вторжение по описанным выше сценариям все не начинается. Что происходит?

Почему Россия не является на войну?

Судя по всей информации, которая поступает из Москвы в течение последних лет, Россия может задействовать в открытую свои вооруженные силы против Украины только в трех случаях:

- если Украина пойдет в наступление на Донбассе,

- если Украина сама атакует Россию либо предоставит свою территорию для армий иностранных государств для вторжения в Россию,

- если центральное украинское правительство потеряет контроль над ситуацией в стране и тогда можно будет ввести войска под видом миротворческой операции, не встречая организованного сопротивления.

Последние два варианта являются на данный момент гипотетическими. Что касается первого, то в России в течение последнего года уже неоднократно давали понять, что в случае наступления ВСУ на Донбассе РФ в стороне не останется, что обернется для Украины военной катастрофой куда более масштабной, чем Иловайский котел. Это все понимают, а потому пока вероятность такого сценария выглядит небольшой, хотя и не равной нулю.

В целом, время сейчас играет на Россию и ей вообще нет никакого смысла делать резкие движения. Рост цен на энергоносители и прочее сырье, рост значения газа и ядерной энергетики в мировом энергобалансе из-за планов по отказу от угля поддержит стабильность российской экономики в перспективе ближайших десятилетий. Нарастающее противостояние КНР и США увеличивает и для Запада, и для КНР роль отношений с Россией и позволяет ей играть свою игру сразу на многих полях. Да и в отношении "ЛДНР" России в последнее время взяла четкий курс на их полную экономическую интеграцию в РФ - Путин подписал указ о свободной продаже товаров из непризнанных "республик" на российском рынке и о доступе их к госзакупкам. Параллельно запускается производства на промышленных предприятиях неподконтрольной части Донбасса. То есть все указывает, что Россия не предполагает скорого изменения статус-кво на Донбассе и в отношениях с Украиной (что было бы вероятно в случае начала масштабной войны), а исходит из того, что нынешняя ситуация сохранится еще долго.

Да и в целом, в нынешних условиях, Москва, как написал в своей статье Дмитрий Медведев, действительно может "ничего не делать", а просто ждать, когда в Киеве поменяется ситуация и можно будет с украинскими властями говорить в другом тоне.

Ввязываться же в войну – это огромное количество рисков и проблем, при очень сомнительном профите даже в случае военного успеха.

Ну, и чисто тактический момент – до запуска "Северного потока-2" уж точно Москва не заинтересована в каком-либо обострении по Украине.

А вот для Киева разговоры о том, что "Путин нападет" всегда были удобным поводом, чтобы потребовать от оппозиции прекратить критиковать власть. Да и припугнуть население, у которого накапливается все больше поводов для недовольства.

Эта тактика использовалась Порошенко, теперь за нее взялся и Зеленский. Который еще к тому же пытается оседлать волну о "российской угрозе", которую в рамках свои задач раскручивают американцы.

Кстати, по этим задачам нельзя сказать, что они сильно выгодны украинской власти: так, недавно стало известно об активной подготовке встречи Байдена и Путина. И фон о "скорой войне" мог понадобиться, чтобы оправдать для американского президента этот шаг.

Впрочем, нельзя исключать, что информационная накачка готовится под активизацию военные действия и наступление на Донбассе - чтобы заранее обвинить в них Кремль.

Также, очевидно, что постоянные заявления о скором "нападении России на Украину" является дополнительным аргументами для давления на Германию, чтоб та затормозила запуск "Северного потока-2".

Но как бы то ни было, тема атаки на Украину для Зеленского видится, судя по всему, как спасательный круг в условиях "восстания элит", которое идет против президента и которое накладывается на массовое недовольство населения. Но помешать этой стратегии может "зрада" по вагнеровцам, которая сейчас активно разгоняется против Зеленского.

Разрастание скандала делает для него опасным выбранную им тактику педалирования угрозы "российского вторжения". Зеленский педалирует тему с расчетом записать в "агенты Кремля" всех своих противников.

Но с учётом раскрутки "вагнергейта" это может вернуться к нему бумерангом.

Ведь если в окружении Зеленского сплошь "российские агенты" (как в это уже многие верят), да и он сам под вопросом, то его нужно, по логике "партии войны", поскорее лишить власти "пока Путин не напал".

Так что Зеленскому стоит хорошенько подумать - нужно ли ему раскручивать панику и убеждать всех, что "Россия вот-вот нападет".