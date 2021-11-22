Известная певица Лолита Милявская выпустила очередной трек с ранее неизвестным рэпером из команды Элджеея под ником Коста Лакоста. Настоящее имя молодого артиста - Алексей, он родом из Украины и явно моложе своей партнерши.

Узнавали, что известно о молодом и загадочном протеже Лолиты.

"Кровный брат", - кто такой Коста Лакоста

Молодой хип-хоп исполнитель засветился в качестве сольного исполнителя в 2018 году. Сейчас ему 32 года и он не спешит раскрывать свою настоящую фамилию. В Интернете пишут, что настоящее имя парня Алексей. Он родился 23 февраля 1989 года в Санкт-Петербурге, но Лолита Милявская на шоу "Вечерний Ургант" обмолвилась, что творческое дарование родом из Украины.

"Во-первых, мы оба родом из Украины. И это, наверное, помогло какому-то родству. Он ко мне относится - я сначала думала, - как к маме. Потому что есть какие-то очень теплые обращения. [Потом я ему сказала]: Кость, давай я буду или мамой, или бабушкой. Он говорит: "Нет, ты будешь сестрой". Я говорю: "Да, а ты - бро". И на самом деле мы распределили наши отношения именно таким образом: что я - старшая сестра, а он - бро. Если я ему жалуюсь на что-то, что кто-то мне испортился настроение, он говорит: "Сестра, сейчас приеду, всех поубиваю". И мне это нравится. Потому что я понимаю: это мой кровный брат", - сказала она.

Лолита рассказала, что познакомилась с Костей Лакостой на Дне рождения у Насти Ивлеевой.

"Ко мне подошел очень красивый мужик и сказал: "Выпить хочешь?" Я сказала: "Хочу". Это был Костя.

Эпатажная Милявская сняла уже несколько клипов с Костой Лакостой. Последняя работа на песню "По-другому" занимает 9 строчку среди всех музыкальных видео на вкладке "в тренде" YouTube.

По сюжету клипа Коста Лакоста и Лолита изображают двух влюбленных, которые выясняют отношения друг с другом.

Этот клип набрал 1,2 млн просмотров за 5 дней.

В недавнем интервью "Медузе" 58-летняя Лолита рассказала, как решилась сняться с Костой Лакостой, несмотря на их различия.

"Мы очень боялись - ввиду большой разницы в возрасте между нами, - что это превратится в комичную историю бабушки и внука, которые изображают любовь. Спасибо вкусу Макса Шишкина, который сделал из этого историю отношений, но без грамма пошлости. И за этими отношениями интересно смотреть. Мы не играли в какой-то роман и не собирались. И очень не хотели, чтобы начали говорить: "Молодого завела". Я не хотела Косте портить репутацию", - рассказывала Лолита.

Первое совместное видео артистов называлось "Антиклимакс". Это Mood-video опубликовано 2 июля 2021 года в YouTube и набрало 1,6 млн просмотров. А выпуском совместного трека с Лолитой Коста Лакоста удивил зрителей музыкального фестиваля "Жара".

В клипе Лолита в откровенном прозрачном комбинезоне гуляет по московским улицам вместе с Костой, который одет в пальто.

Идея совместного фита принадлежала Косте и его продюсеру Элджею.

"Так у нас в шоу-бизнесе климакса ни у кого, кроме меня, нет, предлагать некому. Поэтому только я готова констатировать факт климакса. Вот так началось наше сотрудничество. Мы с ним сняли такое видео, совершенно домашнее, с прогулкой по Таганскому району Москвы…", - рассказала Лолита.

Ранее Коста Лакоста в своих интервью рассказывал, что музыкой увлекся еще в студенчестве - без него не обходилась ни одна вечеринка, когда он учился на юридическом факультете СПбУТУиЭ.

Первые шаги в рэпе артист сделал в 2011-2012 годах. До сегодняшнего дня в своем Instagram он постил много фотографий с российской рэп-звездой и кумиром молодежи Элджеем, а не с Лолитой. Так что можно предположить, что их дуэт с Лолой кринжевый.

То есть Лолита, как и многие другие артисты, создает дуэты с молодежью для обоюдной раскрутки имени своего и другого артиста. Одним из таких неравноправных и прикольных союзов стали, например, дуэт Киркорова с Давой, Меладзе и Мота, Тимоти с Григорием Лепсом, Егора Крида и Игоря Крутого, Леонида Агутина и L'One, Сергея Жукова и Little Big, Юрия Хованского с Дмитрия Маликова и других.

Сейчас в тренде неожиданные дуэты музыкантов старой и новой школы.

"Гай шумить, село трясеться", - подписал Коста Лакоста свой снимок с Лолитой на украинском языке.

Кстати, свои селфи он чередует с зеленым крокодилом известной французской торговой марки Lacoste. У него также есть тату с крокодилом на лице.

Как видим, часть его творческого псевдонима появилась именно благодаря модной компании, которая на слуху у всех модников.

Кстати, татуировками покрыто не только лицо, но и тело молодого артиста.

Первым сольным альбомом Косты Лакосты стал ЕР "Инфинити", который появился на цифровых площадках в конце сентября 2020 года. В трек-лист пластинки вошло 4 композиции, в том числе "Белая луна" с использованием классических инструментов.

Будет ли продолжение у дуэта Косты Лакосты и Лолиты увидим совсем скоро.