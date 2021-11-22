В Тегеране 21 ноября начались слушания по делу о сбитом в январе 2020 года "Боинге" МАУ. Посол Украины в заседании участия не принимает, поскольку иранская сторона не предоставила Киеву запрашиваемые документы и информацию.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве заявили, что информация о начале слушаний в военном суде Ирана по делу о сбитом самолете Международных Авиалиний Украины (PS 752) принята к сведению. Также МИД Украины поблагодарило за приглашение посла Украины принять участие в заседании 21 ноября.

"Вместе с тем по состоянию на сегодняшний день запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не выполнены в полном объеме, запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной. В этой связи считаем нецелесообразным участие посла Украины в Исламской Республике Иран в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт", - заявили в МИД.

В украинском ведомстве также призвали Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам.

На первом заседании присутствовали 10 обвиняемых по делу, это военные чиновники. Также в суд пришли семьи потерпевших и их адвокаты.

Отметим, что катастрофа произошла 8 января 2020 года. В небе над Тегераном был сбит украинский "Боинг" компании МАУ. Погибли 176 человек - среди них 11 украинцев, девять из которых входили в экипаж. Иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. В предварительном отчете о расследовании говорилось, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия.

"Страна" в день годовщины трагедии писала о том, как идет расследование и почему родственникам погибших не платят компенсации.

Также мы сообщали, что в крушении пассажирского лайнера МАУ под Тегераном Иран обвинил 10 чиновников.