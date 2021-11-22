В Минздраве Украины сообщили, что около миллиона украинцев не знают об имеющемся у них гепатите С. Каждый третий ВИЧ-позитивный украинец не знает о своем статусе.

Об этом сообщает в Facebook в понедельник, 22 ноября, Минздрав Украины.

В последнюю неделю осени – с 22 по 28 ноября – отмечается Международная неделя тестирования на ВИЧ и вирусные гепатиты.

В МОЗ информируют, что вирусные гепатиты и ВИЧ не являются приговором, если своевременно приступить к лечению.

Современные и эффективные лекарственные средства для людей с вирусными гепатитами и антиретровирусную терапию для пациентов с ВИЧ закупают за счет государственного бюджета.

В МОЗ рассказали, где можно сдать тесты для выявления ВИЧ и вирусных гепатитов:

Пройти быстрый тест на вирусные гепатиты и ВИЧ можно бесплатно у своего семейного врача.

Воспользоваться опцией быстрого тестирования можно также на базе общественных организаций.

Можно заказать оральный тест на ВИЧ на дом.

В МОЗ информируют, что вепатит излечим более чем в 90% случаев.

ВИЧ является хронической болезнью, и благодаря лечению можно жить без потери качества жизни.

Своевременное тестирование – жизненно важное условие для начала лечения и остановки передачи заболевания.

В МОЗ рассказали, сколько украинцев не подозревают о том, что больны гепатитом. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ рассказали, как провериться на наличие гепатита, призвали посетить врача, а также пройти тестирования на антитела к вирусным гепатитам.

Также мы писали, что в Минздраве рассказали о симптомах гепатита, их видах, причинах и о том, какую профилактику стоит соблюдать, чтобы не заразиться этой опасной болезнью.