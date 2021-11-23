Мужская сборная нашей страны победила в девятом туре сборную Армении со счетом 3:1, таким образом, Украина впервые в истории выиграла чемпионат Европы по шахматам.

Об этом сообщает Chess.com.

В состав сборной, которая заняла первое место в турнире, входили Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук. Второе место заняла сборная Франции, а третье - Польши.

1. Украина — 14 (212,5 — дополнительный показатель)

2. Франция — 14 (207,5)

3. Польша — 13 (192,5)

4. Испания — 13 (190,0)

5. Азербайджан — 12 (224,0)

6. Россия — 12 (206,5)

Путь успеха мужской сборной Украины по шахматам состоял из двух главных достижений: два года назад украинские шахматисты забрали серебро на чемпионате в Батуми, а 4 года назад - бронзу во время соревнований на Крите.

Между тем, команда шахматистов одержала победу без многих лидеров: не играли Павел Эльянов, Юрий Криворучко и Василий Иванчук.

Напомним, в мае-2020 команда гроссмейстеров из Украины одержала победу во всех программах в суперфинале Мировой Лиги по шахматам, который проходил на сайте Chess.com. Поединок стал наиболее крупным в истории. В нем могли участвовать все желающие – от любителей до гроссмейстеров. Участие в нем приняли более тысячи человек с каждой стороны, включая шахматистов из России, которых в финале обыграли украинцы.