Сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение. По данным сцецслужбы, к преступлению его склонял украинец по имени Ярослав Овсюк.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ России, задержанный дал показания. С его слов, "к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram, некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины".

В результате обысков в доме у несовершеннолетнего правоохранители изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в мае 2021 года в казанской гимназии 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Он пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем и полной патронов сумкой. Оружие он купил за пару недель до преступления, получил на него официальное разрешение. В результате трагедии, погибли девять человек, еще 23 пострадали.