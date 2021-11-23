Первый заместитель спикера парламента и экс-глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Радио свобода" заявил, что политсила все еще остается "секси", и "химия" с избирателями у них по-прежнему есть.

"Есть аудитория она достаточно большая — аудитория наших избирателей, которые продолжают считать, что мы "секси" и продолжают поддерживать нас в опросе и поддерживали в голосовании на местных выборах. Я бы не сказал, что это уже полная политическая асексуальность в этой метафоре, ещё эта химия сохраняется.

Другое дело, что партия власти обречена на то, что у неё будут падать рейтинги, потому что есть обстоятельства, которые всегда формируются вокруг той или иной власти. У нас точно не была запланирована пандемия коронавируса. Понятно, что оппоненты говорят, что у них была прямая Российская агрессия, экономический кризис и сильное падение курса валют. У нас была пандемия, в принципе, мы неплохо с неё вырулили. Но это всегда связано с ожиданиями людей, которые много в чём ожидают быстрых изменений", — заявил Корниенко.

Напомним, что в середине ноября Елена Шуляк сменила Корниенко на посту главы партии.

Напомним, еще в 2019 году, когда Корниенко стал главой "Слуги народа", он заявил, что "партия должна быть секси для кандидатов, должна возбуждать".

Однако уже 8 февраля 2021 года в "Слуге народа" принялись к изменениям идеологии партии. Источник "Страны" сообщил, что "Мы больше не секси. Не сложилось. Центризм, либертарианство - все в прошлом. Руководство говорит, что будем менять идеологию партии. Правда, на какую именно, никто пока не в курсе. Но обещают новый курс, что теперь все будет по-другому. Более жестко. Также на съезде решат вопрос исключения Дубинского (народного депутата, которого уже исключили из фракции СН - Ред.) из партии и поднимут вопрос о снятии с главы партийной ячейки Киевской области".