На Филиппинах умерла самая старшая женщина мира Франциска Сусано, у которой в документах указан 1897 год рождения. Она умерла в возрасте 124 лет. Кроме того, при жизни женщина неофициально носила титул самой старшей женщины на Земле.



Об этом сообщает мэрия Кабанкалана в Facebook.

"С грустью в сердце мы получили известие, что наша любимая Лола Франциска Сусано умерла рано в этот понедельник вечером 22 ноября.

Лола Иска считалась самым старым человеком в Западном Негросе и на Филиппинах. Ее официальная декларация как самого старого человека в мире в 124 года подтверждена рекордами Гиннеса. Мэр Педро Зайко, младший вице-мэр Рауль Ривера и все городские чиновники, а также все люди города Кабанкалан соболезнуют и молятся с семьей Лолы Исской в период их берега", говорится в сообщении.

У покойной Сусано 14 детей. Женщина всю жизнь проработала не ферме. По ее словам, именно овощи помогли ей раскрыть секрет долголетия.

Офицеры общественной информации города Кабанкалана заявили, что причина смерти пока неизвестна. Однако в органах предполагают, что женщина скончалась от коронавируса. В настоящее время проводится экспертиза.

Известно, что в сентябре этого года представители Книги рекордов Гиннеса начали заниматься изучением документов для официального объявления женщины самым старым человеком в мире. Однако жизнь Франциска Сусано оборвалась, не дождавшись результатов.

Фотографии Франциска Сусано, которые разместила на своей странице в Facebook пресс-служба мэрии Кабанкалана.

Ранее мы сообщали о том, что в Японии скончалась 117-летняя Наби Тадзима, которая была самым старым человеком в мире.

Кроме того, в течение последнего года в Германии заметно увеличилось количество граждан старше 100 лет, при этом абсолютное большинство немецких долгожителей (80%) - женщины. Среди ученых нет единого мнения на счет того, почему так происходит.