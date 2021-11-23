Совет директоров "Газпром" на заседании 23 ноября обсудил перспективы развития отрасли сланцевого газа. В связи с повышенным вниманием к проблемам экологии эти перспективы кажутся туманными, отметили на заседании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

На заседании привели данные о том, что добыча сланцевого газа в 2020 году велась лишь в нескольких странах мира. При этом на США пришлось 95% добытого газа. Согласно актуальным прогнозам, можно ожидать, что развитие сланцевой отрасли в масштабах США не будет наблюдаться ни в одной другой стране даже в долгосрочной перспективе.

При этом на фоне роста значения экологической повестки сланцевый газ, добываемый с применением технологии гидроразрыва пласта, приобретает статус "грязного" источника энергии. В связи с этим уже есть случаи отказа покупателей от планов по импорту СПГ из США, а также выхода экологически ответственных международных компаний из сланцевых активов.

В Китае добыча сланцевого газа в 2020 году оказалась на треть ниже государственного целевого показателя, что объясняется сложным геологическим строением сланцевых месторождений в стране и низкой экономической эффективностью их разработки.

В Европе развития добычи газа из сланцевых залежей не ожидается.

"Газпром" тоже не планирует производство газа из сланцев в связи с высокой обеспеченностью доказанными запасами газа на традиционных месторождениях, освоение которых более эффективно и с экономической, и с экологической точек зрения.

Между тем в Украине есть планы добывать сланцевый газ. В прошлом году "Страна" рассказывала о протестах против этого жителей Харьковской области.

А весной мы писали о скандале вокруг Святогорского месторождения сланцевого газа.