В ночь с 24 на 25 декабря Рождество отмечают католики и протестанты - как известно, Римско-католическая церковь живет по григорианскому календарю (чем он отличается от юлианского - здесь).

Западные христиане будут посещать службу в храме, молиться, наряжать елку и готовить праздничный ужин. С первой звездой на небе пост заканчится и семья будет приступать к угощениям.

В странах Запада в канун праздника устраиваются концерты, в которых описывается библейское событие - появление на свет Иисуса. Распространено в этот день и колядование.

Утром следующего дня принято открывать подарки, которые уже дожидаются своих получателей под украшенной елью. В этот день, помимо посещения службы, люди тоже проводят время в кругу семьи: гуляют, отдыхают, развлекаются и всем прохожим желают счастливого Рождества.

Поздравляем читателей - католиков и протестантов - с наступающим Рождеством! Желаем вашей семье здоровья, мира, благополучия, радостей, любви и тепла. Будьте счастливы, с праздником! Ниже для вас - красочные открытки и поздравления.

С Рождеством 25 декабря 2021 - открытки и поздравления