Народные депутаты "Оппозиционной платформ - За жизнь!" раскритиковали пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который он провел в пятницу, 26 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба "ОПЗЖ".

"Глава государства демонстрировал полное удовлетворение своими решениями и действиями его команды. Он гордится началом распродажи украинской земли, "большой стройкой" за деньги из Фонда борьбы с эпидемией, "Дией", которую не подделывает только ленивый. И его настроения не портит ни рост цен и тарифов, ни веерные отключения электроэнергии, ни рекордная безработица и нищета людей. Его вполне устраивает ситуация, когда внешние кредиторы диктуют правительству, какие "реформы" проводить и какие тарифы устанавливать. Он ничего не будет делать для реализации Минских соглашений, а станет ждать решений иностранных "партнеров" и двигаться неизвестным никому "параллельным" путем", - сказано в сообщении.

В политической силе считают, что Зеленского волнует только одно - как удержаться у власти и все, кто не разделяет этого желания, объявляются врагами. При чем в категорию врагов попали журналисты, политики, бизнесмены и рядовые украинцы, а Зеленский дал понять, что и дальше будет, вопреки Конституции, расправляться со своими оппонентами СНБО.

Кроме того, народный депутат от "ОПЗЖ" Николай Скорик, комментирую пресс-марафон Зеленского, заявил, что никто не понимает "глубины" реформ и искренности действий президента Украины и 73% голосовавших за Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году ждали от нового главы государства совсем другого.

"В своей предвыборной кампании Зеленский не обещал многократного повышения тарифов, отсутствия даже попыток вернуть мир, преследования оппозиции, свободной прессы и национального бизнеса. Не обещал бесконтрольную приватизацию, игорный бизнес и распродажу сельхоз земель. Не обещал покупку AIRBUSов вместо АНов и старых натовских катеров вместо возврата своего судостроения. Зеленский считает себя лучшим. А то, что большинство этого не видит, означает для президента, что они враги. По его высказываниям и действиям можно сделать вывод, что он считает, что нет такого народа, который нельзя было бы спрятать в тюрьму. Это ошибка и она, к сожалению, будет не только его поражением, но и страны, с которой Зеленский себя отождествляет", - резюмировал Скорик.

В свою очередь нардеп от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич считает, что пресс-конференция Зеленского была попыткой отвлечь внимание жителей страны от главных проблем, которые их сегодня волнуют.

"Не имея возможности рассказать о реальных успехах, отсутствии мира, Владимир Зеленский попытался исполнить "хорошую мину при плохой игре". Понимая, что на этот раз вряд ли получится, мы стали свидетелями обвинений, шантажа и угроз. Чтобы понять всю сущность происходящего сегодня, достаточно вспомнить пресс-конференцию, которая состоялась два года назад. Тогда мы на это "повелись", тогда еще в нас жили и надежда, и вера. Сегодня нет второго и третьего, поэтому не получилось первое", – сказал народный избранник.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон, который продлился пят часов.

Также сообщалось, что Зеленский на грани нервного срыва рассказал о том, как летал на вертолете с Ермаком в Карпаты.