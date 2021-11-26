"Стране" стало известно имя водителя фуры, который вечером 25 ноября устроил смертельное ДТП в Харькове. Его автомобиль перевернулся и буквально раздавил такси со всеми, кто в нем находился.

Как сообщил источник "Страны" в МВД, за рулем фуры, которая спровоцировала жуткую аварию, вылетев на красный свет, был 41-летний Игорь Петрович Мирошниченко (дата рождения - 5 июля 1980 года). Он уроженец Мелитополя Запорожской области.

Сейчас водитель фуры задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся экспертизы на наличие наркотических веществ в крови Мирошниченко.

Источник "Страны" добавил, что если экспертиза покажет, что водитель фуры был под наркотиками, ему грозит до 12 лет тюрьмы по новому закону.

"Уже известно, что водитель точно не был пьян. Экспертиза на наркотики занимает несколько дней", - добавил наш собеседник.

Ранее "Страна" рассказывала, что раздавленными в такси оказались его водитель и два пассажира: женщина и маленький ребенок.

По горячим следам страшной аварии мы публиковали ее видеозапись, сделанную камерами уличного наблюдения.

Между тем сегодня утром представитель полиции заявил, что водитель фуры все же находился в состоянии алкогольного опьянения. А харьковские паблики писали, что виновник ДТП был под опиатами и канабиноидами.