Спасатели ГСЧС ищут трех человек, которые могут находиться под завалами пятиэтажного жилого дома в Новой Одессе Николаевской области, где произошел взрыв газа.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУ ГСЧС в Николаевской области Михаила Гриба в субботу, 27 ноября.

"Сейчас мы принимаем меры по поиску трех человек, которые, по данным местных органов власти, жили в этом подъезде. Судьба их пока неизвестна. Мы привлекали кинологов, но живых людей под завалами пока служебные собаки не обнаружили", - сказал журналистам Михаил Гриб.

Чиновник добавил, что трех человек спасли из уцелевшей квартиры на 5-м этаже. Спасатели добрались до них через крышу дома, потому что ступеньки между 4-м и 5-м этажами разрушены. Пострадавшие сейчас находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

В общей сложности от взрыва, который произошел на 5-м этаже, пострадали 4 квартиры: две на 4-м этаже и столько же на 5-м. Всего в этом подъезде 10 квартир – по две на каждом этаже.

Предварительная причина аварии – взрыв газа. При этом взрывной волной выбило стекла в соседних домах.

На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Спасатели ГСЧС продолжают поиски пострадавших под завалами в Николаевской области. Источник: Facebook/ГСЧС

Мы писали, что в субботу, 27 ноября, в пятиэтажке города Новая Одесса Николаевской области произошел взрыв газа. В результате разрушены два этажа дома.

Также мы информировали, что в Николаевской области из поврежденного в результате взрыва газа дома эвакуировали 50 человек. Спасатели обнаружили под завалами тело женщины без сознания. Она проживала на четвертом этаже пятиэтажки.