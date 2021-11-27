В Кривом Роге ночью с 25 на 26 ноября прохожие зафиксировали странное происшествие. На одной из городских улиц мужчина переворачивал автомобили на бок.

Об этом сообщает издание "Telegraf".

Инцидент произошел в Заречном районе. Неизвестный в одиночку смог перевернуть три автомобиля, устроив настоящий дебош. Что именно сподвигло человека на подобный поступок, неизвестно.

В данный момент нет какой-либо официальной информации о возможных пострадавших или причиненном мужчиной ущербе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Каменском Днепропетровской области мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, разбил окна и проколол колеса на машине правоохранителей, когда те прибыли на вызов. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его оперативно задержали. Мужчине грозит штраф или провести в тюрьме до пяти лет.

Также мы писали, что в Луцке группа молодых парней в центре города перевернула кабинку биотуалета, внутри которой находился посетитель. Пострадавшему удалось самостоятельно выбраться. Инцидент произошел недалеко от драматического театра в центре Луцка.