Недавно Окружной администативный суд Киева предписал начать снятие санкций СНБО времен Порошенко с двух крымских депутатов.

Доказательств их участия в "русской весне" не нашли. Поэтому судьи распорядились, чтобы Кабмин послал в СНБО представление на отмену ограничений.

Пока, к слову, неизвестно, что по этому поводу решат Зеленский и Совбез - их суд ни к чему не обязывал. Потому что указы президента можно оспаривать только в Верховной суде, а в данном случае оспаривалось решение Кабмина, который готовил материалы для внесения в санкционный список.

Сейчас же новые санкции Зеленского оспариваются в Верховном суде.

Но, как оказалось, уже были прецеденты, когда Верховный суд отменял санкции СНБО.

Это происходило с компаниями, входившими в орбиту российского бизнесмена Олега Дерипаски, а также украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа.

Дерипаска, правда, проиграл суд последней инстанции (хотя суд отклонил решение чисто по процедурным моментам, а не по сути), а решение по фирме Фирташа вступило в законную силу.

По этим делам можно проследить аргументацию судей, которые выступали за отмену санкций. И в деталях узнать, насколько власти безосновательно их вводили.

Эти случаи - капля в море, ведь санкции против украинцев сегодня вводятся пачками. И, судя по кейсам, которые разобрала "Страна", есть все основания полагать, что дело идет к их отмене.

Как снимали санкции с Дерипаски

11 августа 2020 года Верховный суд вынес вердикт по иску фирмы российского бизнесмена Олега Дерипаски. Компания Velbay Holdings Limited требовала признать незаконным указ президента Украины о наложении санкций.

Velbay Holdings Limited - это "дочка" российской компании "Русал", одного из крупнейших в мире поставщиков алюминия. В Украине она владеет 30% акций Запорожского алюминиевого комбината.

Порошенко ввел против этой фирмы санкции в 2018 году - сразу после того, как это сделали американцы против самого Олега Дерипаски.

Суд начал рассматривать дело с 20 мая 2019 года - прямо в день инаугурации Владимира Зеленского. То есть в качестве ответчика выступал уже его Офис. В ходе рассмотрения Банковая пыталась доказать, что указы президента вообще нельзя оспаривать юридически. Но судьи отвергли этот тезис и продолжили рассмотрение.

Как установил суд, именно СБУ инициировала в 2018 году введение санкций против "дочки" "Русала". Обоснование - зарегистрированная на Кипре офшорка Дерипаски подпадает под "совершение иностранным юридическим лицом действий, которые создают реальные угрозы национальным интересам".

Отдельный пакет санкций по Velbay Holdings ввели с подачи Кабмина и Нацбанка. То есть было два указа Порошенко по этому поводу. Их и требовала отменить компания Олега Дерипаски.

В мотивировочной части решения есть интересные моменты.

Например, говорится, что президент не должен автоматически вводить в действие решения СНБО и что данный орган - совещательный. Это противоречит заявлениям Владимира Зеленского, который на пятничной пресс-конференции говорил, что будто бы просто обязан утверждать санкции, если их предлагает кто-то из членов Совбеза.

То есть юридическую и политическую ответственность за них несет исключительно президент. И, уточняет суд, обжаловать отдельные этапы введения санкций нет смысла - они не имеют юридической ценности.

"Решение СНБО, в случае, если оно не было введено в действие указом президента Украины, не имеет самостоятельного юридического значения и не порождает никаких последствий", - говорит Верховный суд.

А значит, и все "доказательства", которые приводятся в справках от СБУ или других органов, - это, выражаясь современным языком, юридический треш.

В общем такой себе "ответ из прошлого" для Зеленского, который в минувшую пятницу заявлял, что Совбез - это "мощный орган". Но, как разъяснил суд, любая информация этого органа - юридически ничтожна, в том числе о мнимой вине "контрабандистов", политиков или закрытых по "решениям" СНБО медиа.

Но вернемся к истории с Дерипаской.

СБУ представила в суде данные досудебного расследования против Дерипаски, связанных с ним лиц и компаний. Там речь идет о том, что владелец якобы разрушил алюминиевый комбинат в Запорожье.

Однако это были данные из разных уголовных дел, по которым "контора" даже не удосужилась получить разрешение следователей на разглашение информации. Что противоречит законодательству - поэтому эти "доказательства" суд просто отмел.

Та же судьба постигла такие аргументы, как договор купли-продажи акций завода в пользу компании Дерипаски и одобрение ее Антимонопольным комитетом еще в начале двухтысячных. Суд резонно счел, что это к санкционным претензиям вообще не имеет отношения.

Не удалось СБУ обосновать санкции и решением запорожского хозсуда от 2016 года по совершенно стороннему делу - о взыскании долга с завода.

То есть понятно, чем занималась власть: в обоснование санкций тащила в суд вообще любую негативную информацию о заводе и его владельцах.

Иными словами, санкции вводились по политическим мотивам, а потом под них искались "доказательства". Которые порою даже не касались компании, которая попала в указ Порошенко. Например, те или иные нарушения должностных лиц алюминиевого завода, который, конечно, является самостоятельным юридическим лицом.

Верховные судьи прямо пишут в мотивировочной части: нет никаких доказательств, что Velbay Holdings Limited имеет отношение к действиям руководства предприятия по причинению ущерба заводу. Что и логично: акционер не является автоматически преступником, если наемный менеджер совершает нарушения. Его вину нужно доказывать отдельно.

Еще из скандальных моментов - суд так и не установил, что письмо СБУ в Совбез, где предлагается ввести санкции, вообще туда направлялось. "Следует обратить внимание на то, что такое письмо не содержит каких-либо доказательств его направления и/или получения СНБО", - говорится в решении суда.

В итоге судьи говорят, что попытались найти любые обоснования для санкций, но ничего из этого не вышло: "не было установлено таких обстоятельств, которые могли бы послужили основанием для применения к истцу санкций". После чего оба указа Порошенко в части Velbay Holdings Limited были признаны недействительными.

Правда, в апреле 2021 года Большая палата Верховного суда этот приговор отменила. По формальному признаку - нарушению сроков подачи иска. Остальную же аргументацию - по поводу отсутствия доказательств и оснований вводить санкции - апелляционные судьи сомнению как раз не подвергали.

То есть по делу завода Дерипаски четко видно, что санкции еще при Порошенко вводились по совершенно беспредельной процедуре, без каких-либо обоснований, которые уже в ходе судебных слушаний приходилось на скорую руку собирать.

Точно так же будет в дальнейшем вводить санкции и Зеленский - но с той лишь разницей, что это будет применяться массово против граждан Украины, большинство из которых находятся в стране и доступны украинскому правосудию.

Отмена санкций против компании Фирташа

За несколько недель до вердикта по Дерипаске, 18 июля 2020 года, Верховный суд принял решение по аналогичному делу.

Истцом выступила компания Tolexis Enterprises AG, против которой Порошенко в марте 2019 года ввел санкции на три года. Эта швейцарская фирма раньше занималась реализацией продукции крымского завода "Титан". Предприятие принадлежало украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

В иске фирма указала, что не подпадает под закон о санкциях и на то, что СНБО и президент не указали, какие вообще основания для такого решения. В ответном пояснении у президента заявили, что и не обязаны никак объяснять своих решений.

Теперь перейдем к тому, что в итоге установил суд.

В тексте решения подтвердилось то, о чем упоминалось выше: решения СНБО не имеют юридической силы, это лишь вспомогательная инстанция при президенте. И у него нет обязанности вводить его решения в силу - только право.

"Этот орган не является самостоятельным органом государственной власти. Как следствие, решения СНБО не могут иметь общеобязательного влияния, в том числе и на президента", - говорится в судебном решении.

То есть прикрыться Совбезом Зеленскому, в случае уголовного дела о превышении служебных полномочий или узурпации власти - не получится.

Но вернемся к делу Tolexis Enterprises AG. Суд установил, что санкции против него были введены по представлению министерства по делам оккупированных территорий. В затребованных судом документах МинВОТа утверждалось, что компания Tolexis Enterprises продавала в Европе продукцию, произведенную в Крыму - то есть на неподконтрольной Украине территории.

Министерство сочло, что швейцарская фирма связана с российским ООО "Титановые инвестиции" - намекая, что продукция шла с оккупированной территории, что незаконно. На что истец заявил, что продавал продукцию, купленную через украинские компании - и обосновал это договорами с зарегистрированными в Украине фирмами, а также украинскими сертификатами на двуокись титана.

Также швейцарская фирма заявила, что никаких продаж с 2015 года вообще не вела, поскольку производство "Титана" по документам украинских компаний с того момента было остановлено.

Параллельно суд отмел доводы МинВОТа о том, что Tolexis Enterprises продавала двуокись титана после 2015 года. Поскольку министерство никаких доказательств этому не привело.

Судьи также не нашли никакой связи швейцарской компании с российскими юрлицами, а также с офшорами, которые их обслуживали - что было еще одним поводом для санкций.

Верховный суд не устает повторять, что "основаниями для применения санкций должны быть факты, подтвержденные доказательствами". Но никаких подобных фактов ответчики не привели, говорится в мотивировочной части вердикта.

Таким образом иск был удовлетворен, и указ президента в части Tolexis Enterprises AG Верховный суд отменил.

Здесь почти та же история, что и с Дерипаской: только не СБУ, а МинВОТ подавало представление на санкции, которое оказалось ничем не обоснованным. Но, повторимся, в данном случае вся ответственность - на президенте, который не был обязан вводить санкции по бездоказательным утверждениям.