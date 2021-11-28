В субботу вечером, 27 ноября, в селе Россшенцы Полтавской области госпитализировали 15-летнего подростка, который упал в шахту лифта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"На месте происшествия правоохранители установили, что 15-летний юноша упал в шахту лифта недостроя многоэтажки с грунтом", - говорится в сообщении.

Также правоохранители уточнили, что пострадавшего парня госпитализировали в реанимационное отделение Детской городской больницы.

Правоохранители сейчас изучают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Киеве, в районе Академгородка в январе этого года двое рабочих упали в шахту лифта на стройке. Один из них погиб.

Еще одной жертвой обрыва лифта прошлым летом едва не стал подросток в Одессе. Однако выяснилось, что ребенок не получил травм и помощь медиков ему не понадобилась. По данным ГСЧС, для спасения ребенка была привлечена 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Также "Страна" писала, что грузчик погиб при обрыве лифта в гипермаркете в Святошинском районе Киева. В момент ЧП мужчина находился в кабине.