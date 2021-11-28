В Мексике депутат Конгресса города Мехико участвовал в Zoom-конференции, сидя в туалете. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел во время виртуального заседания 19 ноября.

На опубликованных кадрах видно, что политик сидит и смотрит на камеру в маске. После этого он кладет телефон, берет туалетную бумагу и начинает вытираться прямо на глазах у своих коллег.

Завершил конференцию политик только после того, как осознал, что произошло.

Напомним, в Канаде политик Уильям Амос во время заседания парламента, которое проходило в формате Zoom-конференции, помочился в кофейную чашку. После этого он извинился, назвал инцидент случайным и решил временно ограничить свои полномочия.

Уточним, что это уже второй "факап", который происходит по неосторожности с Уильямом Амосом. Первый случился 14 мая, когда он появился во время рабочей аудиоконференции в приложении Zoom голым. Тогда политик также утверждал, что смущен инцидентом, добавив, что такого "больше не повторится".

Ранее мы сообщали, как в Испании секретарь местной Социалистической партии рабочих Бернардо Бустильо был вынужден подать в отставку после того, как он случайно принял душ со включенной камерой во время онлайн-встречи с коллегами и журналистами.