В понедельник, 29 ноября, в Украине из-за циклона Benedikt ожидаются одновременно снег и грозы.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

"29 ноября активный циклон по имени Benedikt организует сложную погоду в большинстве областей Украины", - сообщила синоптик.

В то же время Диденко уточнила, что циклон спровоцирует наступление холодного воздуха на западе, частично на севере и в центре страны. В этих же районах возможен мокрый снег.

"А на востоке, юге и в центральных областях, прилегающих к восточной части, перед фронтом будет тепло, до +10...+15, на юге до +18 градусов, поэтому там будут идти дожди, местами даже сильные. И – внимание - возможны грозы", - уточнила она.

В Киеве, по словам синоптика, завтра будет еще относительно тепло, столица окажется примерно посреди двух противоположных воздушных масс, будет около +7 градусов. Ожидается порывистый ветер. Дождь в понедельник в столице более возможен к вечеру с переходом в снег

Ранее "Страна" сообщала, какой будет погода в первый зимний месяц. В частности, в декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до +3. Результаты многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что в декабре средняя месячная температура воздуха составляет 1-5 градусов ниже ноля, на Закарпатье и юге страны местами от ноля до +2, в Крыму до +6 градусов.

Напомним, 28 ноября самолет из Киева из-за тумана не смог приземлиться в Одессе и вернулся в столицу.