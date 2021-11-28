В субботу, 27 ноября, на автодороге "Драбов - Золотоноша - Кононовка" произошла авария с участием грузовика и легковушки. В результате инцидента 20-летней девушке оторвало руку, передает пресс-служба полиции.

Предварительно установлено, что около 12:30 43-летний водитель ВАЗ-1102 выбрал неправильную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Там и была допущена авария. При этом водители обеих машин не пострадали.

Известно, что в результате аварии 20-летняя пассажирка ВАЗ получила травматическую ампутацию руки. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Драбовсвкой центральной районной больницы.

Сейчас полиция открыла уголовное дело и выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее "Страна" сообщала, что на трассе Киев - Чоп столкнулись легковушка и рейсовый автобус. После столкновения травмы получили водители обоих транспортных средств, а также две женщины и мужчина.

Также мы писали, что в городе Коростень Житомирской области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего оба перевернулись. Пострадали водители обоих транспортных средств и две пассажирки.