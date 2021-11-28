В Кремле отказались комментировать список украинцев, переданный Владимиром Зеленским через президента Турции Эрдогана.

Об этом сообщает "ТАСС" в воскресенье, 28 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос по поводу списка, переданного России Зеленским через президента Турции.

Напомним, что Украина передала российской стороне через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана список из 450 граждан Украины, которые удерживаются в Донбассе и России, и ожидает от Москвы ответного сигнала.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, предлагающую запретить россиянам въезжать в нашу страну. Гарант утверждает, что даст распоряжение изучить этот вопрос.

Также мы писали, что директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что никакого "российского вторжения" в Украину не будет, а утверждения об этом - это "злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США".