Воздушные силы Тайваня подняли по тревоге истребители после того, как 27 китайских самолетов вошли в зону противовоздушной обороны острова.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в воскресенье, 28 ноября, со ссылкой на заявление Минобороны Тайваня.

По данным министерства, среди китайских самолетов были пять бомбардировщиков H-6 с ядерным потенциалом и 18 истребителей, а также танкер-заправщик.

Самолеты пролетели мимо южного побережья Тайваня к проливу Баши.

Китай не комментировал заявление тайваньского правительства.

Тайвань, который Пекин рассматривает как свою провинцию, в течение последнего года несколько раз жаловался на китайские военные самолеты, которые летают возле острова, часто вблизи контролируемых Тайванем островов Пратас.

Ранее "Страна" сообщала, что США отреагировали на вторжение дюжины китайских истребителей и бомбардировщиков в небо Тайваня. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в своем заявлении призвал Китай прекратить давление на Тайвань.

Также мы писали, что США отменили ограничения на сотрудничество с Тайванем, действовавшие с 1979 года. Госдеп долгие годы вводил сложные внутренние ограничения, которые регулировали взаимодействие американских дипломатов с их коллегами с Тайваня, а правительство США принимало их в одностороннем порядке, чтобы утихомирить Китай, который считает Тайвань своей провинцией.