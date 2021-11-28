Ежегодно в Украине регистрируют четыре сотни тысяч заболеваний, передающихся половым путем - МОЗ
В Минздраве Украины рассказали, что ежегодно в стране регистрируют около 400 000 новых случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины.
В МОЗ говорят, что для заботы о собственном здоровье, стоит спросить своего полового партнера, проходил ли он тестирование на ИППП, и когда это было в последний раз.
Этот вопрос может показаться неудобным, однако он очень важен. Такие разговоры являются признаком того, что вы заботитесь не только о себе, но и о своем партнере.
В МОЗ добавили, что лучше всего говорить с партнером о соответствующем медобследовании к началу любых половых отношений, в том числе и орального секса. Пройти тестирование перед близостью является чрезвычайно важным шагом, и это один из лучших способов предотвратить ИППП.
Также в МОЗ рекомендуют обсудить тестирование на ИППП со своим семейным врачом. Он направит к гинекологу/урологу, и по их направлению можно будет сдать дополнительные анализы.
Подобные исследования должны проходить не менее одного раза в год.
Речь идет о тестировании на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С.
В Минздраве рекомендуют ежегодно проходить комплексную диагностику, в частности, на гонореи и хламидиоз.
В МОЗ рассказали украинцам, как уберечься от ИППП. Источник: Facebook/Минздрав Украины
Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ напомнили украинцам о том, как своевременно распознать и уберечь себя от инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
Также мы писали, что представители Минздрава напомнили украинцам, каким образом передается вирус иммунодефицита человека и о главных методах профилактики СПИД.