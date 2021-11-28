В Минздраве Украины рассказали, что ежегодно в стране регистрируют около 400 000 новых случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины.

В МОЗ говорят, что для заботы о собственном здоровье, стоит спросить своего полового партнера, проходил ли он тестирование на ИППП, и когда это было в последний раз.

Этот вопрос может показаться неудобным, однако он очень важен. Такие разговоры являются признаком того, что вы заботитесь не только о себе, но и о своем партнере.

В МОЗ добавили, что лучше всего говорить с партнером о соответствующем медобследовании к началу любых половых отношений, в том числе и орального секса. Пройти тестирование перед близостью является чрезвычайно важным шагом, и это один из лучших способов предотвратить ИППП.

Также в МОЗ рекомендуют обсудить тестирование на ИППП со своим семейным врачом. Он направит к гинекологу/урологу, и по их направлению можно будет сдать дополнительные анализы.

Подобные исследования должны проходить не менее одного раза в год.

Речь идет о тестировании на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С.

В Минздраве рекомендуют ежегодно проходить комплексную диагностику, в частности, на гонореи и хламидиоз.

В МОЗ рассказали украинцам, как уберечься от ИППП. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ напомнили украинцам о том, как своевременно распознать и уберечь себя от инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Также мы писали, что представители Минздрава напомнили украинцам, каким образом передается вирус иммунодефицита человека и о главных методах профилактики СПИД.