В Швейцарии на референдуме в воскресенье, 28 ноября, большинство жителей страны поддержали ковид-сертификаты и другие меры по борьбе с коронавирусом, которые действуют на данный момент.

Об этом сообщает Politico.

На референдуме избиратели высказались по поводу мер безопасности по борьбе с коронавирусом. К ним относятся финансовая поддержка тех, кто пострадал от пандемии, отслеживание контактов зараженных граждан, а также ковид-сертификаты, которые требуют в барах, ресторанах и других общественных местах. Они подтверждают факт выздоровления от Covis-19, негативный результат теста на коронавирус или вакцинацию от ковида.

Требование по поводу предъявления таких сертификатов в общественных местах было наиболее спорным среди общественности и политических сил. Его внедрили еще в сентябре, а в конце ноября вопрос был поднят на референдуме.

Избиратели одобрили меры правительства по борьбе с коронавирусом, 60% граждан поддержали существующие правила.

Напомним, недавно в Киеве посетитель разгромил кафе в ответ на просьбу предъявить Covid-сертификат.

Также мы писали о том, что в Италии введут "супер ковид-сертификаты" в период новогодних праздников.