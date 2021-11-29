28 ноября в Москве в возрасте 72 лет скончался известный композитор и певец Александр Градский, которого считают основоположником русского рока. Незадолго до смерти его госпитализировали с подозрением на инсульт. Организм артиста был ослаблен перенесенным в сентябре ковидом. Предварительной причиной смерти считают инфаркт головного мозга. Церемония прощания с Градским состоится 1 декабря в театре "Градский Холл", который он возглавлял. Согласно завещанию, он будет похоронен на Кузьминском кладбище Москвы, рядом с родителями.

Что известно о композиторе и его непростом жизненном пути.

Биография

Настоящее имя Градского Александр Фрадкин. Он родился в Копейске Челябинской области 3 ноября 1949 года. Его отец Борис Абрамович был инженером, а мама Тамара - артисткой, руководителем местного Дворца культуры.

Александр Градский с родителями

В возрасте 7 лет Саша с родителями переехал в Москву. Вначале они жили у бабушки в деревне Расторгуево, а потом перебрались в столицу, где сняли небольшую комнату.

В возрасте 9 лет Сашу отдали в Гнесинскую музыкальную школу. Сначала он занимался на скрипке. Но заниматься музыкой ему не нравилась. Обязанность играть по несколько часов дома его угнетала.

Градский в школьные годы

С юношеских лет он вдохновлялся Элвисом Пресли, Биллом Хэйли и The Beatles - ценные пластинки из-за границы мальчику привозил его дядя (брат матери).

Когда ему исполнилось 14 лет в возрасте 35 лет не стало его мамы. В память о ней он взял ее девичью фамилию.

В 1969-м, когда ему было 19 лет, он поступил на факультет сольного пения Музыкального института имени Гнесиных. И также обучался по классу композиции в Московской консерватории.

Со временем Градский станет мультиинструменталистом.

В 1965 году Градский основал одну из первых рок-групп СССР под названием "Славяне", а спустя год появилась группа "Скоморохи" (просуществовавшая до 1979 года). Он был участником группы "Весёлые ребята", написал множество песен и музыку к десяткам разных фильмам и мультфильмам, выпустил 18 альбомов, включая несколько рок-балетов и рок-опер (Это "Стадион" о военном перевороте в Чили и "Мастер и Маргарита" в аудиозаписи).

Заметной фишкой стиля Градского было то, что он выходил на сцену в темных очках, что слушателей советского времени поначалу раздражало. Но потом все привыкли. Очкам Градский не изменял и в обычной жизни. На многих фото его взгляд скрыт стеклами.

Фото: Евгения Гусева/kp.ru

Творчество

В 1973 году Градский выпустил свою первую пластинку с дебютной песней "Синий лес".

В 1974 году вышел фильм Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных", где звучало очень много музыки Градского. Американское издание Billboard в 1974 году назвало Градского артистом года.

"Печальной будет эта песня о том, как птицы прилетали

А в них охотники стреляли и убивали птиц небесных

А птицы падали на землю и умирали в час печали

А в них охотники стреляли для развлеченья и веселья...", - строки из "Песни о птицах".

Далее была работа над фильмом "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Узник замка Иф", "Граф Монте-Кристо".

Градский сотрудничал с Давидом Тухмановым, Александрой Пахмутовой, Николаем Добрыниным. Всесоюзную славу он обрел за главный хит "Как молоды мы были", написанный для фильма "Моя любовь на третьем курсе", в котором сыграла Александра Пахмутова.

Эта песня станет визитной карточкой Градского, неизменным шлягером, которым он будет начинать свои сольные концерты.

Градский также выступал на одной сцене с Аллой Пугачевой. Своему ровеснику Примадонна посвятила посвятила пронзительный пост и пообещала помнить его до конца своей жизни:

"Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай Александр. Пока жива, буду помнить тебя".

Фото: Евгения Гусева/kp.ru

Градский был художественным руководителем театра "Градский Холл". В 1999 году ему присвоили звание народного артиста России. В последние годы композитор был наставником в российском талант-шоу "Голос". Судьи "Голоса" Агутин, Пелагея и Билан рассказали о последних сообщениях и встречах с ним.

Фото: Анатолий Жданов/kp.ru

Градский был противником попсы и популяризатором качественной музыки. Он нередко выступал за границей. Лайза Миннелли, Дайонн Уорвик, Стинг и Шарль Азнавур принимали его за своего.

Градский является народным артистом России (1999), лауреатом государственной премии РФ, художественным руководителем театра "Градский Холл" (2014-2021). Немаловажно и то, что Градский с 2014 года был народным артистом непризнанного Приднестровья.

В связи со смертью композитора президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста, направив им соответствующую телеграмму.

Семья и жены

Градский был официально женат трижды. С четвертой супругой, которая родом из Украины, композитор прожил 18 лет, но официально брак не оформил.

Его первой супругой была Наталья Михайловна Смирнова. Этот брак музыкант в шутку называл "молодёжным поступком". Он продлился всего 3 месяца.

Градский с первой женой Натальей

Второй женой мэтра стала известная актриса Анастасия Вертинская, которую называли советской Вивьен Ли. Они пробыли в браке с 1976 по 1980 год, хотя расстались ещё в 1978 году.

"До брака с Настей Вертинской был серьезный большой роман, почти 4 года. Может быть, не надо было жениться. Такой роман иногда лучше брака", - говорил Градский.

Градский и Вертинская, второй брак

Третьей женой Гадского в 1980 году стала Ольга Семёновна (девичья фамилия - Фартышева). Супруги расстались в 2001 году.

СМИ писали об Ольге как о героической женщине, которая смогла выдержать "великий и ужасный" характер Градского целых 23 года.

Градский с Фартышевой в молодости

От этого брака у Градского появился сын Даниил (родился 30 марта 1981), ныне бизнесмен и музыкант и дочка Мария (род. 14 января 1986), окончила МГУ, сейчас работает телеведущей и арт-менеджером.

Ольга сама ушла от знаменитого мужа. У нее появился другой мужчина, а дети остались с отцом.

Фото: Евгения Гусева/kp.ru

Сын Даниил (справа) стал музыкантом как и его отец

Дочь Мария - телеведущая

С 2003 по 2021 год фактической женой Градского была актриса и модель Марина Коташенко, которая приехала в Москву из Киева, работала в одном из модельных агентств столицы. Она годилась Градскому в дочери - была младше музыканта на 36 лет.

Градский увидел Марину на улице и не смог проехать мимо. "Я подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. Решил, если я с ней не познакомлюсь, никогда этого себе не прощу. Хотя я был в тот момент не в лучшей форме для знакомства – грязный, возвращался со стройки. Не было никакой уверенности, что она захочет со мной знакомиться. И тогда я сказал сакраментальную фразу: "Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории". И заржал, как бы стесняясь. Марина ухмыльнулась, поскольку не только не узнала меня в лицо, но и вообще не знала, кто такой Градский, однако взяла мой телефон. А через две недели перезвонила".

В 2009 году Марина окончила ВГИК и родила ему двоих сыновей: Александра в 2014 году и сына Ивана в 2018 году.

В спутницы Градский выбирал исключительно красивых женщин.

"Можно не соответствовать киностандартам и иметь успех у красивых женщин. Лично я пользовался успехом", – без излишней скромности заявлял в интервью Градский.

Градский часто рассказывал журналистам, что в характере Марины отсутствует меркантильность и что она выбрала его не из-за денег. Наоборот, по словам Александра, она умеет экономно вести семейный бюджет, а одежду для ее идеальной фигуры он нередко покупал сам, не особо обращая внимание на цены.

Градский с последней женой Мариной. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Официально с Мариной Градский не расписался, поэтому после его смерти она может остаться без наследства.

Он говорил о себе как о сложном и неспокойном человеке, который по гороскопу был Скорпионом. "Мне повезло: Марина – тоже Скорпион. А два Скорпиона – это уже пара, вроде самки и самца. И я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной", - с улыбкой отвечал Александр Борисович в интервью "Собеседнику" в 2019 году.

Цитаты Градского про жизнь и Украину

Александр Борисович не писал мемуары и неохотно давал интервью. Задолго до войны, в 2010, он выступал с концертом в Киеве и Одессе. Тогда зрители "Октябрьского" просили его петь тише и даже пересаживались подальше от сцены и колонок. Он был непреклонен и продолжал восхищать публику своим диапазоном в 3,5 октавы. А потом стоял на сцене, листал свои ноты и спрашивал, что спеть. Перекрикивая друг друга, киевляне просили все подряд, выкрикивая названия баллад, романсов, авторских композиций.

"Не кричите на меня!... - Прерывает их мэтр. - Я пытаюсь понять что петь... Во! Любимая песня Михаила Горбачева. Он мне так и сказал: "А я и не знал, что у тебя есть такая хорошая песня». Кстати, мы с ним выпивали. Хорошо выпивает человек, не смотря на возраст. И песни тоже хорошо поет..."

Любимой Горбачева оказалась "Экспедиция" 1990 года

Украинскую музыку он считал "русской".

"Она не напевная! Украинская музыка - это русская музыка по сути. Конечно… Это южнорусская музыка!" - заявил композитор за 3 года до своей смерти в интервью "Вечерней Москве". Он называл украинские песни "изумительными, фантастической красоты", но к "русским" относил из-за "одной и той же" тематики. "Почти везде "черные брови, карие очи" или пейзажная лирика", - уверял Градский и жаловался, что без "украинских и малороссийских" творцов русская культура "обезвоживалась".

"Если люди, живущие на украинской земле, не очень внимательно относятся к русскому языку, то у них нет выхода через русский язык к мировой культуре", - уверял российский композитор. Кроме того, он поддержал желание Украины "выбирать свой путь" свободно.

На скандальном украинском сайте "Миротворец" его фамилии нет.

Несколько цитат Градского сохранились в книге Евгения Додолева "The ГОЛОС" 2013 года.

О таланте. "В нашей стране никто не умеет петь, кроме меня и Кобзона. Сейчас все поголовно "разбираются" в современной музыке, все вешают ярлыки – великая рок-группа, великая певица… Но когда данный субъект выезжает за границу нашего музыкального Зимбабве на какой-то детский конкурс и его там прикладывают мордой об стол, то наши СМИ не находят ничего более умного, как сказать: «Опять нас засудили…"

О нежелании писать воспоминания. "Да меня тут же побьют… Если я напишу все, что помню… Лучше уж ходить молча, с выражением, мол, я все про вас знаю, но лучше не будите во мне писателя… Я считаю их всех дерьмом, но никогда не называю конкретно кого. Поэтому каждый из них думает, что я это думаю про другого. И это всех устраивает. При этом они же меня считают человеком не их круга. И не говорят обо мне даже тогда, когда я делаю им что-то серьезное и хорошее".

О смерти.

– А как бы вы хотели умереть?

– Поскорее. Бздынь – и все.

– Боитесь ли вы смерти?

– Да, боюсь. Объясню почему. Я так привык к тому, что не существует проблем, с которыми нельзя справиться. Или, по крайней мере, пригнуть ситуацию так, чтобы она не нарушила моего пути и не давала большого негатива. И есть только одно, с чем невозможно смириться и справиться. Это смерть твоя собственная, смерть близких и вообще смерть, как таковая. (…)

О смысле жизни.

На вопрос о смысле жизни ответ я придумал лет восемь назад. Смысл жизни – в постоянном поиске этого смысла, а если этого поиска не происходит и никакая энергия не выделяется, считай, ты просто помер. Если ты ищешь смысл жизни, никогда его не находя, то выделяешь при этом некую человеческую энергию, которая может кому-то пригодиться.