Китайский инвестор украинского акционерного общества "Мотор Сич", которое весной вернули в государственную собственность, Beijing Skyrizon обратился в суд Гааге с требованием компенсации убытков в размере 4,5 млрд долларов.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заявление инвесторов в соцсетях.

"Недавно господин Ван Цзин, господин Ду Тао и другие китайские инвесторы <...> представили исковое заявление и соответствующие доказательные материалы в Арбитражный суд по делу "Мотор Сич" Постоянного Арбитражного суда в Гааге в соответствии с установленными процедурами", - говорится в документе.

Указано, что "в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае".



"В соответствии с "Соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций", которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов США", - сказано в заявлении.

При этом указано, что это может быть не финальной суммой. Руководство китайской компании выразило надежду на добрую волю и примирение но обратило внимание на то, что будет использовать все возможные юридические средства для защиты своих прав.

"Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жестокого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия", - считают в компании.

Напомним, в марте Зеленский ввел в действие решение СНБО о возвращении "Мотор Сичи" в государственную собственность. Что этому предшествовало подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что после национализации "Мотор Сичи" МИД КНР потребовал у Украины защиты интересов китайских инвесторов.