В понедельник, 29 ноября, в Черниговской области умер сотрудник полиции, который получил огнестрельное ранение во время охоты с товарищами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook.

37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции был ранен во время охоты в угодьях Черниговского района 28 ноября. Мужчина охотился вместе с тремя товарищами в Черниговских угодьях. На следующий день полицейский скончался в больнице.

Согласно предварительной информации, во время охоты 39-летний мужчина выстрелил из ружья в сторону животного и случайно попал в полицейского.

"Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства происшествия в рамках производства по статье 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности), которое карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - сказано в сообщении.

Напомним, в Одесской области мужчина застрелил на охоте приятеля, перепутав его с дичью. Пострадавший скончался на месте.

Также сообщалось, что во время охоты на кабана тесть случайно убил зятя выстрелом в спину.