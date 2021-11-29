На прошедших выходных в Херсоне произошла авария на напорном канализационном трубопроводе, в результате из-под земли бил фонтан нечистот высоток 30 метров. Пострадали жилые дома.

Об этом сообщает kherson.net.

Инцидент произошел 27 ноября на улице Штурвальной. Из-за "свищей" в стенке трубы под напором поток из канализационной трубы залил пять частных жилых домов. В результате прорыва трубы из-под земли забил фонтан высотой до 30 метров.

"В этот же день была организована перекачка и сброс стоков в другой коллектор", - сказано в сообщении.

На следующий день, 28 ноября, велись работы по очистке помещений от сточных вод. Также состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрели варианты оказания помощи пострадавшим.

"Один из домов на две семьи ремонту не подлежит, дешевле снести полностью и построить новый. Пострадало 20 людей. Ущерб оценивается почти в 1 млн. гривен", - написал в соцсети районный депутат Артем Кириченко о нанесенных убытках.

Напомним, несколько лет назад в Николаеве прорвало канализацию и затопило частные дома.

Также сообщалось, что в Киеве спасатели вытащили из канализации голого мужчину.