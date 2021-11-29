В Херсоне из-за прорыва канализации из-под земли забил 30-метровый фонтан фекалий. Нанесен миллионный ущерб
На прошедших выходных в Херсоне произошла авария на напорном канализационном трубопроводе, в результате из-под земли бил фонтан нечистот высоток 30 метров. Пострадали жилые дома.
Об этом сообщает kherson.net.
Инцидент произошел 27 ноября на улице Штурвальной. Из-за "свищей" в стенке трубы под напором поток из канализационной трубы залил пять частных жилых домов. В результате прорыва трубы из-под земли забил фонтан высотой до 30 метров.
"В этот же день была организована перекачка и сброс стоков в другой коллектор", - сказано в сообщении.
На следующий день, 28 ноября, велись работы по очистке помещений от сточных вод. Также состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрели варианты оказания помощи пострадавшим.
"Один из домов на две семьи ремонту не подлежит, дешевле снести полностью и построить новый. Пострадало 20 людей. Ущерб оценивается почти в 1 млн. гривен", - написал в соцсети районный депутат Артем Кириченко о нанесенных убытках.
Напомним, несколько лет назад в Николаеве прорвало канализацию и затопило частные дома.
Также сообщалось, что в Киеве спасатели вытащили из канализации голого мужчину.