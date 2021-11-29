В Киеве начали монтировать новогоднюю елку на Софийской площади за 25 миллионов. Туда уже привезли металлические и бетонные конструкции каркаса.

Организаторы обещают, что главная елка Украины в этом году станет самой необычной в мире. Ее торжественно откроют в День святого Николая 19 декабря.

Собрали все, что известно о том, какой будет центральная елка страны этой зимой.

Какой будет главная ёлка-2022

Тематика празднования в этом году будет рождественской - появление на свет Сына Божьего Иисуса Христа. Кроме хвойной красавицы, украшенной в рождественской стилистике, на Софийской площади поставят вертепы и панно с фигурами 38 героев святого семейства. Ярмарки и сцены возле елки не будет, но на площади зальют каток.

Елку украсят 10 тысячами украшений и гирляндой, сообщили организаторы новогодних мероприятий из Folk Ukraine. Также собираются устроить больше фотозон, чем в прошлом году.

Что касается верхушки, то организаторы сообщают, что это будет сюрпризом.

"Это будет сюрприз. Обещаю, что такой елки еще не было, даже в мире такой не делали. Хотя в прошлом году мы вошли в пятерку елок Европы, но сейчас мы перешли границу количества к качеству", - заинтриговал глава организации Folk Ukraine, которая занимается подготовкой, Игорь Добруцкий.

Стоимость елки этого сезона и декораций для нее - около 25-27 миллионов гривен.

Откроют новогоднюю ёлку 19 декабря, в 17:00, в День святого Николая. А пока конструкции новогоднего дерева просто лежат на Софийской площади.

Монтаж елки начали 29 ноября. Фото: Страна

Другие зимние локации Киева

Прошлой зимой в Киеве было три главных новогодних локации - главная елка на Софийской площади, "Зимний городок" с резиденцией Святого Николая возле ДК "Украина" и рождественский городок около Офиса президента на Банковой.

В этом году кроме них, будут и другие места зимних гуляний в столице, например, на Контрактовой площади, ВДНХ, возле Арки дружбы народов, в парке Шевченко, а также - резиденция с аттракционами за городом в Добропарке.

"Зимний городок" возле Дворца "Украина" уже смонтировали. Своего часа там ждут домики фуд-корта и красная дорожка под арками.

В прошлом году на территории такого городка была резиденция Святого Николая, высокая заснеженная горка для спуска на тюббинге (специальный надувной круг), каток и зона фуд-корта, где можно было купить еду и напитки.

Место для зимних праздников возле Дворца "Украина". Фото: Страна

В топ-10 хвойных красавиц и зрада со шляпой. Какой была елка в прошлом году

В прошлом году на Софийской площади в Киеве впервые поставили искусственную 31-метровую елку.

Еще до открытия разгорелась "зрада", когда выяснилось, что организаторы решили покреативить и вместо привычной звезды водрузили на верхушку огромную шляпу желтого цвета из лозы и гирлянд, весившую 58 килограммов.

Елка в шляпе

В сети высмеяли такую идею и отреагировали на нее множеством мемов и шуток.

Не всем понравилась шляпа на елке

В ответ на это организаторы пояснили, что люди не поняли концепции "волшебного леса", но шляпу все же решили снять. Ее заменила Вифлеемская восьмигранная звезда.

Центральная елка-2021

Шляпу в итоге все равно вернули на площадь, но не как верхушку, а как одно из украшений и самостоятельную фотозону. Организаторы сообщили, что под шляпой можно загадывать желания и к ней выстроилась очередь из желающих сфотографироваться.

Шляпа в новой роли

На открытии елки не обошлось без эксцессов. После открытия елки запустили мини-салют, но через несколько над площадью распространился запах гари - загорелось одно из украшений. Спасатели справились с возгоранием за несколько минут, затушив огонь порошковыми огнетушителями.

Несмотря на то, что в Украине нашлись критики главной елки, она в итоге попала в рейтинг самых красивых новогодних елей Европы, который составила туристическая организация European Best Destinations.

Украинская елка заняла 7-е место в списке. "На Софийской площади можно полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе", - заявили в организации, сообщив, что дерево украшено десятками километров ярких гирлянд.