Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что страна проведет референдум о выходе из состава Британии уже в 2023 году. Последняя кампания за независимость была приостановлена из-за пандемии и возобновится уже в следующем году.

Об этом пишет AP.

"В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года", - заявила Стерджен.

Также первый министр добавила, что ее партия представит новые аргументы в пользу независимости страны. В то же время большинство избирателей считает, что стране лучше остаться в составе Британии. Однако, Шотландская национальная партия напротив убеждена в том, что выход Соединенного Королевства из ЕС радикально изменил политический и экономический ландшафт.

Во время референдума в 2016 году, более половины (52%) британских избирателей поддержали выход из Евросоюза, когда 62% шотландцев голосовали против. Стерджен утверждает, что тогда Шотландию вывели из Союза против ее воли.

Отметим, последний референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014-м. 55,3% населения решили остаться в составе королевства.

Напомним, в Англии уже заявили, что не рассматривают возможность проведения в Шотландии нового референдума о независимости от Соединенного Королевства ввиду необходимости "сконцентрироваться на насущных проблемах".

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