Сборной Украине по шахматам, которая недавно победила на Чемпионате Европы в Словении, власти не оплатили проживание.

Наша команда оказалась единственной такой на чемпионате, который, несмотря на "подставу" от властей, она выиграла, завоевав золотые медали.

Об этом рассказал украинский гроссмейстер Антон Коробов в интервью YouTube-каналу "My.ua".

"Наше родное министерство сделало просто гениальный ход конем. Считаю, за это нужно сразу вручать звание Героя Украины. Украина – единственная команда, которая не смогла заплатить за проживание. Мы находились в подвешенном состоянии: в любой момент нас могли выгнать на улицу. Когда ты не уверен, будет ли у тебя завтрак, будет ли крыша над головой, то чувствуешь себя совершенно расслабленно", - с иронией рассказал о ситуации украинский гроссмейстер.

Напомним, что сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат Европы по шахматам. Мужская сборная нашей страны победила в девятом туре сборную Армении со счетом 3:1.

В состав сборной, которая заняла первое место в турнире, входили Антон Коробов, Андрей Волокитин, Юрий Кузубов, Кирилл Шевченко и Владимир Онищук.

Также мы писали, что два года назад украинские шахматисты забрали серебро на чемпионате в Батуми, а 4 года назад - бронзу во время соревнований на Крите.