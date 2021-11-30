Галицкий районный суд Львова оправдал депутата Верховной Рады Александра Юрченко, которому инкриминировали вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Об этом народный избранник рассказал в Facebook.

"Сегодня я получил полное решение суда, в котором указывается об отсутствии в моих действиях признаков административного правонарушения (а именно пребывание под состоянием наркотического опьянения управляя автомобилем)", - написал нардеп.

Кроме того, он заявил, что сотрудники полиции его пытались спровоцировать и опубликовал видео с момента аварии и общения с правоохранителями. На одном из видео нардеп несколько раз говорит, что хочет сдать кровь на экспертизу и утверждает, что не употреблял запрещенные вещества.

"Также публикую видео, где я требую взять у меня анализ крови, а в ответ слышу от врача, что тесты надо лучше закупать и кровь брать у меня никто не собирается. Если такое произошло значит кому-то это было выгодно. Но справедливость есть и за нее стоит бороться! Напомню в так называемом ДТП я тоже не виноват!" - написал Юрченко.

Напомним, 8 июля в центре Львове, на площади Мицкевича, Ford Mustang Юрченко наехал задним ходом на Volkswagen Polo Всеволода Боровца, которое ехало по главной дороге. После инцидента Юрченко бросился на Боровца с кулаками.

После этого в сети появились сканы протоколов, в которых медики подтверждали наркотическое опьянение Юрченко. Однако сам нардеп заявил, что тесты на наркотики, которые он сдал, поддельные.