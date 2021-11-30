Бывшего контрадмирала и командующего Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины Дениса Березовского, который в 2014 году перешел на сторону России, будут судить заочно.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма и Севастополя.

При процессуальном руководстве прокуратуры АРК и Севастополя в порядке специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего контрадмирала и командующего ВМС ВСУ. При этом в сообщении прокуратуры не указано его имя, но указаны обстоятельства дела и должность.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена, возможный срок - от 12 до 15 лет) и ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем) УК Украины.

1 марта 2014 года Березовский был назначен командующим ВМС ВСУ.

"Указанная должность предусматривает обязанность сдерживать, локализовать и нейтрализовать вооруженные конфликты, а при необходимости – дать отпор вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ. Однако обвиняемый, объединившись в преступную организацию другими лицами, способствовавшими оккупации Россией полуострова Крым, решил встать на путь государственной измены", - сказано в сообщении.

Но сразу после назначения он публично выступил с речью и заявил, "что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти и обязался выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму".

Также он приказал своим подчиненным военным подразделениям сложить оружие и "не сопротивляться ВС РФ и перейти под их коммендование.

"Таким образом, своими действиями и решениями обвиняемый способствовал иностранному государству и его оккупационной администрации в проведении взрывной деятельности против Украины", - сказано в сообщении.

1-2 марта 2014 года ВМС Украины руководил назначенный Александром Турчиновым Денис Березовский. С 2018 года Березовский является заместителем командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России.

Напомним, в феврале Денис Березовский и девять других бывших силовиков попал под санкции СНБО Украины попали под санкции СНБО.

Также сообщалось, что в прошлом году адвокат Януковича требует от ГБР обнародовать информацию о том, как Турчинов, Яценюк и Порошенко сдали Крым.