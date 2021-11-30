В США судят Гилейн Максвелл - подругу покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации. Сторона обвинения на процессе заявила, что женщина с самого начала участвовала в сексуальных преступлениях банкира.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

В суде Нью-Йорка вступительными аргументами обменялись представители обвинения и защиты 59-летней Максвелл - бывшей светской львицы и близкой подруги финансиста Эпштейна.

По словам обвинения, Максвелл фактически была хозяйкой дома Эпштейна. Даже после того, как перестала быть его любовницей, она осталась его лучшей подругой.

Обвинение считает, что Максвелл состояла в сговоре с Эпштейном с целью сексуального насилия над несовершеннолетними девочками.

"Максвелл соблазняла несовершеннолетних девочек, втиралась к ним в доверие, а затем заманивала их в ловушку, устроенную вместе с Эпштейном", - заявила еще в 2020 году исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус в обвинительном заключении.

Максвелл тогда не признала себя виновной. Ее адвокаты утверждали, что она стала козлом отпущения для Эпштейна, который умер в своей тюремной камере в августе 2019 года, примерно через месяц после предъявления ему обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Максвелл арестовали летом 2020 года по обвинению в пособничестве Эпштейну, для которого она в 1994-1997 годах якобы подбирала девочек-подростков для занятий сексом; ей также вменяют в вину лжесвидетельство.

Процесс над светской львицей займет около шести недель. На нем выступят четыре женщины, ставшие жертвами Эпштейна в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Совокупное наказание Максвелл может составить 35 лет тюрьмы.

Максвелл содержат в изоляторе в Нью-Йорке с июля 2020 года. Ранее суд отказывался освобождать ее под залог, посчитав, что она может попытаться скрыться от правосудия.

Обвинения Максвелл были выдвинуты почти год спустя после смерти Эпштейна в тюрьме, которую расценили как самоубийство.

Как писала "Страна", за два дня до смерти в тюремной камере миллиардер написал завещание.