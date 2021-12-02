Анонсированный президентом Владимиром Зеленским проект закона о внесении изменений в Закон "О гражданстве Украины" относительно оснований и порядка получения и прекращения гражданства Украины зарегистрирован в Верховной Раде. Он определен президентом как безотлагательный.

В этом проекте расписаны основания, которые позволят получить (или восстановить) украинское гражданство.

В то же время содержатся и ограничения для желающих стать гражданином Украины. Так, в частности, вводится обязательство прекратить иностранное гражданство иностранцем, который подает заявление о приобретении гражданства Украины для ряда категорий лиц.

Часть положений законопроекта могут усложнить получение украинского гражданства для жителей Донбасса или и вовсе лишить его. Например, законопроект устанавливает основания, при наличии которых лицо не может приобрести гражданство Украины по территориальному происхождению.

Среди таких оснований, помимо совершения преступления против человечества, осуждения в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, также содержатся "действия, которые непосредственно угрожают национальной безопасности и национальным интересам Украины".

Учитывая, что в документе не поясняется, какие это действия, под них могут отнести что угодно, вплоть до проживания на временно неподконтрольных территориях Украины.

Аналогичная история с формулировкой оснований потери гражданства Украины.

Например, украинского гражданства лишат за использование на территории Украины совершеннолетним гражданином Украины, который имеет также гражданство (подданство) иностранного государства, своих документов иностранца, вследствие чего создается угроза национальной безопасности, национальным интересам Украины. Также гражданство отберут за установление факта прохождения военной службы по контракту (в добровольном порядке) в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором.

Еще один важный момент в документе - это требование предоставить декларацию об отказе от иностранного гражданства. Такой документ будут требовать у беженцев, иностранцев-контрактников в Вооруженных силах, а также граждан "государства-агрессора", которые на своей родине преследовались по политическим мотивам.

Также Зеленский подал в Раду изменения к целому ряду других законов, на которых отразится принятие этого проекта. Например, в проекте закона Зеленского – "О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины" в сфере гражданства прописан механизм проверки достоверности представленных в декларациях сведений, противодействие использованию гражданства другого государства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины, посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Также вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины - вводится административная ответственность за несвоевременное предоставление или непредоставление субъектом декларирования декларации о наличии гражданства (подданства) иностранного государства, о нахождении в процедуре вступления в гражданство или прекращения гражданства иностранного государства и т.п. Нарушителей оштрафуют до 100 необлагаемых налогом минимумов и лишат права занимать должность на 1 год.

Этот документ также предлагает установить уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства.

В этом случае штраф составит до 5000 необлагаемых налогом минимумов, с лишением права занимать должность до 3 лет. Максимальное наказание по этой статье составит - ограничение свободы до 3 лет.

Кроме того, президент внес Законопроект о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей по предотвращению и противодействию угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства", в котором говорится об ограничениях на занятие должностей в органах судебной власти гражданами Украины, которые имеют или получили гражданство другого государства.

Аналогичные ограничения будут установлены в таможенных органах - с этой целью внесен проект закона О внесении изменений в статью 570 Таможенного кодекса Украины о предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства предлагает установить ограничения на занятие должностей и в таможенных органах гражданами Украины, которые имеют иди получили гражданство или подданство иностранного государства или государств.

Напомним, 1 декабря Владимир Зеленский во время обращения с посланием в Верховную Раду заявил, что благодаря этому проекту впервые украинцы во всем мире будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми "украинского происхождения", а украинскими гражданами.

Политолог Руслан Бортник, комментируя эти проекты, пояснил "Стране", что вопросы гражданства станут дополнительным инструментом влияния в руках президента.

"Такие расплывчатые формулировки в законопроекте означают, что президент будет в ручном режиме контролировать выдачу и лишение гражданства. Прежде всего, потенциально все причастные к каким-то формам управления в Донбассе и Крыму, получившие российское гражданство, будут в поле зрения власти после принятия этого закона. Но не только они. У многих бизнесменов есть второе гражданство. И это ни для кого не секрет. Этот вопрос превращают в дополнительный инструмент влияния на разных лиц. Можно будет и к бизнесу пойти, и к чиновникам, и к тем, кого не удастся прижать по закону об олигархах, и к кому угодно, и шантажировать их возможностью отобрать украинское гражданство", - считает он.

Адвокат Ростислав Кравец считает, что законопроект создаёт возможности для коррупции. "Он может коснуться лиц с хорошим аппетитом, способных объесть украинцев. И на самом деле, пункт некоторые пункты - исключительно для коррупционной возможности выдачи украинского гражданства, в первую очередь, гражданам из стран ближнего и дальнего востока", - сказал Кравец "Стране".

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон о гражданстве

Ранее "Страна" сообщала, что Арахамия заявил, что законопроект Зеленского о двойном гражданстве не коснется паспортов РФ.

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